¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Bolivia entra en una nueva etapa política. El presidente Rodrigo Paz anunció un acercamiento con Washington y acuerdos con dos fuerzas políticas para garantizar gobernabilidad.

En medio de la peor crisis económica en 40 años y una escasez de combustibles que paraliza al país, su desafío será enorme.

¿Podrá el nuevo gobierno construir una mayoría estable y tender puentes con el MAS de Evo Morales? ¿O se abrirá un nuevo ciclo de confrontación política en Bolivia?