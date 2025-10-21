NTN24
Bolivia

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis de lo que se viene para el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, en medio de un país en crisis.

Bolivia entra en una nueva etapa política. El presidente Rodrigo Paz anunció un acercamiento con Washington y acuerdos con dos fuerzas políticas para garantizar gobernabilidad.

En medio de la peor crisis económica en 40 años y una escasez de combustibles que paraliza al país, su desafío será enorme.

¿Podrá el nuevo gobierno construir una mayoría estable y tender puentes con el MAS de Evo Morales? ¿O se abrirá un nuevo ciclo de confrontación política en Bolivia?

