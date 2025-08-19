Reacciones políticas a la orden del Tribunal de Bogotá de expedir boleta de libertad inmediata para el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Este martes se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

El tribunal también le pidió a la juez del caso, Sandra Heredia expedir la boleta de libertad para el líder del partido Centro Democrático.

Ante la decisión, las reacciones por parte de algunos sectores de la política colombiana no se han hecho esperar.

La primera en reaccionar fue la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien desde su cuenta de X expresó “Urgente: libertad inmediata para Álvaro Uribe. Bendito sea Dios”.

Por su parte, la exvicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez aseveró que: “Por fortuna la instancia superior demuestra que hay un comportamiento arbitrario de la juez, quien se ha excedido en todo, contra el expresidente”.

El economista y exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, escribió en su cuenta que la orden de libertad de Uribe es “Una buena noticia. Un fallo de tutela justo y necesario”.

El exmandatario colombiano, Iván Duque (2018-2022), también se pronunció y aseguró que “La defensa en libertad de Álvaro Uribe Vélez, no aguantaba controversia alguna”.

“Ha comparecido a todo el proceso, ha enfrentado todas las infamias e irregularidades con rigor y contundencia dejando claro su inocencia”, añadió.

Las reacciones no se dieron solamente desde Colombia, ya que la senadora estadounidense María Elvira Salazar afirmó: “¡Uribe libre, la verdad resiste!”.

“No es el fin del caso, pero es una victoria contra la persecución política que quería privarlo de su sagrada libertad”, puntualizó.

Además, aseguró que “La izquierda no pudo encarcelar al hombre que salvó a Colombia. Uribe sigue firme. Petro, cada vez más solo”.

El senador republicano, Bernie Moreno, comentó que el fallo es una victoria tanto para Colombia como para la familia del exmandatario.

“La democracia prospera cuando un país cuenta con instituciones sólidas. Esta decisión de hoy es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe”, expresó.

María Fernanda Cabal, que suena como candidata presidencial del Centro Democrático, expresó ante los micrófonos de los medios de comunicación que “estamos felices que el Tribunal de Bogotá haya cumplido con una norma. La libertad no es un juego”.

Por parte del oficialismo, la senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro, publicó un video en el que afirmó que el Álvaro Uribe sigue condenado y procesado, además de que hay que esperar a la segunda instancia.

Pizarro señaló que: “hasta el momento Álvaro Uribe Vélez es culpable”.

La corte ordenó al juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitir la boleta de libertad para el exmandatario.

"En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante", señala.

La decisión, según señala el documento, se basa en el amparo del "derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez".

La acción de tutela fue interpuesta el pasado 4 de agosto por los abogados de la defensa del expresidente Uribe para hacer frente a la sentencia de la jueza Sandra Heredia quien pidió 12 años de prisión domiciliaria para el exmandatario.

Tras ser hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el expresidente de Colombia (2002-2010) fue sentenciado el 1 de agosto.

El veredicto fue proferido por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien el lunes 28 de julio acreditó dos de los tres delitos por los que el exmandatario y líder del Centro Democrático fue acusado.