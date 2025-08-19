NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Martes, 19 de agosto de 2025
Álvaro Uribe

Reacciones políticas a la orden del Tribunal de Bogotá de expedir boleta de libertad inmediata para el expresidente Álvaro Uribe Vélez

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
La acción de tutela fue interpuesta el pasado 4 de agosto por los abogados de la defensa del expresidente Uribe para hacer frente a la sentencia de la jueza Sandra Heredia.

Este martes se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

El tribunal también le pidió a la juez del caso, Sandra Heredia expedir la boleta de libertad para el líder del partido Centro Democrático.

Ante la decisión, las reacciones por parte de algunos sectores de la política colombiana no se han hecho esperar.

La primera en reaccionar fue la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien desde su cuenta de X expresó “Urgente: libertad inmediata para Álvaro Uribe. Bendito sea Dios”.

Por su parte, la exvicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez aseveró que: “Por fortuna la instancia superior demuestra que hay un comportamiento arbitrario de la juez, quien se ha excedido en todo, contra el expresidente”.

El economista y exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, escribió en su cuenta que la orden de libertad de Uribe es “Una buena noticia. Un fallo de tutela justo y necesario”.

El exmandatario colombiano, Iván Duque (2018-2022), también se pronunció y aseguró que “La defensa en libertad de Álvaro Uribe Vélez, no aguantaba controversia alguna”.

o

“Ha comparecido a todo el proceso, ha enfrentado todas las infamias e irregularidades con rigor y contundencia dejando claro su inocencia”, añadió.

Las reacciones no se dieron solamente desde Colombia, ya que la senadora estadounidense María Elvira Salazar afirmó: “¡Uribe libre, la verdad resiste!”.

“No es el fin del caso, pero es una victoria contra la persecución política que quería privarlo de su sagrada libertad”, puntualizó.

Además, aseguró que “La izquierda no pudo encarcelar al hombre que salvó a Colombia. Uribe sigue firme. Petro, cada vez más solo”.

El senador republicano, Bernie Moreno, comentó que el fallo es una victoria tanto para Colombia como para la familia del exmandatario.

“La democracia prospera cuando un país cuenta con instituciones sólidas. Esta decisión de hoy es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe”, expresó.

María Fernanda Cabal, que suena como candidata presidencial del Centro Democrático, expresó ante los micrófonos de los medios de comunicación que “estamos felices que el Tribunal de Bogotá haya cumplido con una norma. La libertad no es un juego”.

Por parte del oficialismo, la senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro, publicó un video en el que afirmó que el Álvaro Uribe sigue condenado y procesado, además de que hay que esperar a la segunda instancia.

Pizarro señaló que: “hasta el momento Álvaro Uribe Vélez es culpable”.

La corte ordenó al juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitir la boleta de libertad para el exmandatario.

"En consecuencia, disponer que el juzgado accionado de manera inmediata, expida la boleta de libertad a favor del tutelante", señala.

La decisión, según señala el documento, se basa en el amparo del "derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez".

La acción de tutela fue interpuesta el pasado 4 de agosto por los abogados de la defensa del expresidente Uribe para hacer frente a la sentencia de la jueza Sandra Heredia quien pidió 12 años de prisión domiciliaria para el exmandatario.

Tras ser hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el expresidente de Colombia (2002-2010) fue sentenciado el 1 de agosto.

El veredicto fue proferido por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien el lunes 28 de julio acreditó dos de los tres delitos por los que el exmandatario y líder del Centro Democrático fue acusado.

Temas relacionados:

Álvaro Uribe

Expresidente

Fallo

Tribunal

Libertad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Asfixiar al régimen con la incautación de bienes y despliegue militar en el Caribe sur: las estrategias de EE.UU. para enfrentar al Cartel de los Soles de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cambiará el rumbo de la investigación de la CPI sobre Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Es factible una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelenski en las próximas semanas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Se enviaron los destructores por si atacan un avión": veterano de la Marina de EE. UU. sobre despliegue militar estadounidense en el Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
ym
Gobierno de Estados Unidos

"Maduro no es un presidente legítimo, es un jefe fugitivo de un cártel": Gobierno de Estados Unidos a pregunta sobre si considera poner fuerzas en terreno en Venezuela

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Estados Unidos y México

“El crimen organizado trasnacional es algo que se fortaleció en las administraciones mexicanas”: analista sobre acuerdo entre México y la DEA

Donald Trump y Nicolás Maduro - Foto AFP
Cartel de Los Soles

"Trump con el título 50 cuenta con cuatro categorías de acciones que puede llevar adelante para contrarrestar la amenaza del Cartel de los Soles": exoficial estadounidense sobre despliegue militar en el mar Caribe

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Cartel de Los Soles

"El régimen de Maduro está acorralado y en uno de sus peores momentos": expertos analizan el despliegue de buques de guerra de EE. UU. en el Caribe

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Despliegue militar

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

Más de Política

Ver más
Nayib Bukele, presidente de El Salvador (AFP)
El Salvador

El Salvador aprueba polémica reforma que permite la reelección presidencial indefinida y elimina la segunda vuelta electoral

Xiomara Castro, presidente de Honduras y Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto EFE
Honduras

Vicecanciller de Honduras renuncia a su cargo tras respaldo de la presidente Xiomara Castro al régimen de Maduro

JD Vance, Donald Trump y Marco Rubio (EFE)
J. D. Vance

¿JD Vance o Marco Rubio? Donald Trump dejó entrever quién sería su sucesor en las próximas elecciones presidenciales de EE. UU.

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Tenista Anna Kalinskaya | Foto: EFE
Tenista

El enternecedor momento de una reconocida tenista y su perra en pleno partido: “es mi amuleto de buena suerte”

Yván Gil y Nicolás Maduro (EFE)
Recompensa por Maduro

De “patética y ridícula” tildó el régimen venezolano la nueva recompensa ofrecida por EE. UU. para capturar a Maduro

El brasileño Hulk se lamenta en partido ante el Bucaramanga. (EFE)
Copa Sudamericana

"Le sonrió, le dio la mano y lo amonestó": árbitro del partido del Bucaramanga ante Mineiro protagonizó extraña escena antes de sacar la amarilla al brasileño Hulk

Kylie Jenner - Foto AFP
Kylie Jenner

Le enseñaron a Kylie Jenner a hablar español y sus seguidores se quedaron sorprendidos por su habilidad con las expresiones venezolanas

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe

EN VIVO: Fallo sin precedentes se conocerá este lunes en Colombia en juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

Afición colombiana/ Ozzy Osbourne - Fotos AFP
Ozzy Osbourne

Revelan que Ozzy Osbourne le habría pedido a importante deportista colombiano si podían tomarse una foto: "Me lo presentaron y súper querido"

Martha Lía Grajales
Detenciones arbitrarias

Enviaron a la activista Martha Lía Grajales al INOF, la máxima cárcel de delincuentes femeninas en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano