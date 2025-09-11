NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Alejandro Hernández, analista político y director de diario digital La Gran Aldea, aseguró en La Tarde de NTN24 que el régimen no está tan “relajado” como pretende mostrarse.

Nicolás Maduro amenazó nuevamente con una confrontación militar para defender Venezuela de un posible ataque o agresión por parte de los Estados Unidos. Así lo señaló durante un nuevo despliegue de fuerzas militares la madrugada de este jueves.

Es un plan de defensa que no solo incluye, según Maduro, funcionarios militares y policiales, sino también a civiles entrenados en la milicia bolivariana y que, según indicaron, tiene como objetivo al enemigo externo, pero también al interno.

Al respecto, Alejandro Hernández, analista político y director del diario digital La Gran Aldea, habló en La Tarde de NTN24.

De acuerdo con Hernández, una de las mayores preocupaciones es lo que sucedería con Venezuela tras la salida de Maduro.

o

“Los analistas no tienen claro lo que podría pasar, pero el régimen utiliza el argumento de que, si eso pasa y Maduro se va, después Venezuela va a ser caótica, ingobernable y que lo que van a venir son escenarios que nadie quiere, de violencia, etcétera. Es una táctica perversa”, dijo.

Según Hernández, el régimen trata de escudarse en que el ELN tiene control del territorio venezolano y en que las disidencias de la FARC también están allá.

“Esta gente quiere intimidar y tratar de influir en las decisiones o en las estrategias de presión que pueda tener la comunidad internacional hacia Venezuela con este tipo de amenazas”, afirmó.

“Están utilizando también todo el aparato propagandístico y de desinformación para tratar de desanimar o desmoralizar a la gente y hacer ver como que no está pasando nada”, expresó en entrevista con La Tarde.

Con respecto al despliegue militar de Estados Unidos, el analista aseguró que el régimen no está tranquilo. "Es evidente que el chavismo no está tranquilo ni tan relajado como a veces pretende mostrarse", indicó.

