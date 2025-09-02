NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Volodímir Zelenski

Volodímir Zelenski se reunirá con líderes europeos en París para hablar sobre garantías de seguridad a favor de Ucrania

septiembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Zelenski tiene previsto reunirse con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; con el jefe de la OTAN, Mark Rutte; con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirá este jueves con líderes europeos en París para discutir qué garantías de seguridad le pueden ofrecer a su país para evitar ataques rusos en el futuro, anunció la oficina del mandatario.

Zelenski tiene previsto reunirse con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; con el jefe de la OTAN, Mark Rutte; con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, y con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Con ellos mantendrá "discusiones intensivas sobre garantías de seguridad para Ucrania", dijo en redes sociales el martes Mijailo Podoliak, un asesor del jefe de la oficina de Zelenski.

El tema de las garantías de seguridad para Ucrania respaldadas por Occidente ha dominado en las últimas semanas los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra con Rusia.

Starmer y el presiente francés Emmanuel Macron lideran la llamada Coalición de Voluntarios, que busca presentar una oferta sólida de protección a Ucrania en caso de que, tras un eventual acuerdo de paz, Rusia la ataque en el futuro.

Kiev, por su parte, reclama una fuerza de paz europea y garantías de defensa al estilo de la OTAN, en caso de que se descartara su adhesión a la alianza atlántica.

Rusia sostiene, por su parte, que no tolerará nunca la presencia de tropas occidentales en Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin, quien se encuentra en China para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, afirmó este martes que cualquier acuerdo de paz con Ucrania no debe comprometer la seguridad de Moscú.

"Naturalmente, Ucrania debe decidir cómo garantizar su seguridad. Pero esta seguridad (...) no puede garantizarse a costa de la seguridad de otros países, en particular a costa de la Federación Rusa", dijo Putin durante una reunión con el primer ministro eslovaco Robert Fico.

Es de señalar que Zelenski, pidió este martes un final "justo" de la guerra con Rusia sin "recompensas" para su homólogo ruso, Vladímir Putin, y rechazó de nuevo las demandas de hacer concesiones territoriales.

Según medios estadounidenses, la Casa Blanca estaría dispuesta a aceptar que Rusia conserve los territorios que controla en el frente, así como la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, algo de lo que Zelenski no está de acuerdo.

“De manera justa sin recompensas para Putin, en especial sin territorios", dijo Zelenski en una intervención por videoconferencia en una cumbre en Polonia.

