Miércoles, 27 de agosto de 2025
Un análisis de sangre permitiría detectar el cáncer de ovario en sus primeras etapas - fotos referencia: Canva
Cáncer

Un análisis de sangre permitiría detectar el cáncer de ovario en sus primeras etapas, según investigación

agosto 27, 2025
Por: Natalya Baquero González
Esta enfermedad se ha convertido en la quinta causa de muerte de las mujeres a nivel mundial, debido a su tardío diagnóstico.

El cáncer de ovario se produce debido al crecimiento de células malignas dentro de estos órganos glandulares, los cuales pueden llegar a crecer sin medida, formar un tumor y esparcirse por todo el cuerpo, afectando otros órganos.

Este diagnóstico, que afecta a miles de mujeres en el mundo, en muchas ocasiones es difícil de identificar debido a que sus síntomas son relacionados con otras afecciones benignas o gástricas, como lo son el síndrome de intestino irritable, ovarios poliquísticos, endometriosis o inflamación pélvica.

Algunas señales de cáncer de ovario, según Mayo Clinic, son: hinchazón e inflamación abdominal, pérdida de peso, fatiga, molestias en la zona pélvica, dolor de espalda, la necesidad de orinar de manera consecutiva, entre otros.

Frente al alto índice de mortalidad por esta enfermedad a nivel mundial, la Universidad California y la Universidad de Manchester, con ayuda de la tecnología AOA, desarrollaron una investigación por medio de la cual lograron identificar con precisión el cáncer de ovario durante sus primeras etapas.

Por medio de un análisis múltiple de varios marcadores biológicos de una sola muestra de sangre, los científicos encontraron biomarcadores difíciles de detectar en las primeras etapas de este diagnóstico.

El estudio que fue realizado a 950 mujeres con síntomas en cáncer de ovario detalló un resultado de precisión del 93% en todas las etapas del cáncer de ovario y del 91% en la enfermedad en etapa temprana, en la Universidad de California.

o

Por su parte, el realizado en Mánchester arrojó una precisión del 92% para todas las etapas del cáncer de ovario y del 88% para la enfermedad en sus primeras etapas.

Este procedimiento combinó dos conjuntos diferentes de marcadores sanguíneos, proteínas y lípidos, por medio de los cuales se logró identificar la presencia de esta enfermedad en mujeres con síntomas relacionados con este diagnóstico, el cual, al detectar a tiempo, permitiría emplear soluciones prácticas como los tratamientos.

“Mediante el uso del aprendizaje automático para combinar múltiples tipos de biomarcadores, hemos desarrollado una herramienta de diagnóstico que detecta el cáncer de ovario a través de la complejidad molecular de la enfermedad, en subtipos y estadios”, señaló la Dra. Abigail McElhinny, directora científica de AOA Dx.

o

Aunque este estudio aún no hace parte de los sistemas de salud, la profesora Emma Crosbie, docente de la Universidad de Manchester y consultora honoraria en Oncología Ginecológica del Manchester University NHS Foundation Trust (MFT), expresó que: “Estamos deseosos de seguir impulsando esta importante investigación mediante ensayos prospectivos adicionales para validar y ampliar nuestra comprensión de cómo podría integrarse en los sistemas de salud existentes”.

