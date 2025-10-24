De la ceguera a la visión: el microchip que podría devolver la vista a millones de personas

En el hospital Moorfields Eye en Londres, cinco pacientes ciegos se sometieron a un nuevo desarrollo tecnológico donde, según ellos afirman, los resultados obtenidos han sido eficaces.

El procedimiento se trata de implantar en la parte posterior del ojo, debajo de la retina, un diminuto microchip fotovoltaico, de solo 2 mm cuadrados; posteriormente, los pacientes tendrán que usar unas gafas con una cámara de video incorporada que envía un haz infrarrojo de una imagen de video al implante en la parte posterior del ojo.

Esto permitirá que se transmita un procesador de bolsillo para que sean mejoradas y aclaradas. La BBC explica que estas “imágenes son luego enviadas de vuelta al cerebro del paciente a través del implante y el nervio óptico, lo que permite devolverles algo de visión”.

Sin embargo, para tener resultados positivos en este procedimiento, los pacientes requirieron de esfuerzo, ya que debían pasar meses aprendiendo a interpretar las imágenes transmitidas por la cámara.

El encargado del ensayo médico fue el cirujano oftalmólogo Mahi Muqit, consultor del Moorfields Eye Hospital de Londres, que le expresa al medio británico que es una “tecnología pionera que cambia la vida”.

Ante la eficacia del chip, Muquit afirmó: “Este es el primer implante que ha demostrado dar a los pacientes una visión significativa que pueden usar en su vida diaria, como leer o escribir (…) creo que este es un avance importante”.

Por su parte, una de las pacientes, conocida como Sheila Irvine, de 70 años, fue registrada como “ciega” debido a que hace más de 30 años perdió células en la retina; desde entonces ha vivido como “si tuviera dos discos negros en cada ojo”.

Sin embargo, después de someterse a este procedimiento, ella ha expresado con emoción que “puedo leer mi correo, libros y hacer crucigramas y Sudoku”.

Finalmente, aunque el implante ha mostrado resultados positivos, no está autorizado para usarlo fuera de ensayos clínicos y hasta el momento las únicas declaraciones que ha dicho Muquit fueron que “dentro de unos pocos años” podría estar disponible.