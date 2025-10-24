NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Medicina

De la ceguera a la visión: el microchip que podría devolver la vista a millones de personas

octubre 24, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Implante ocular | Foto Canva
Implante ocular | Foto Canva
El implante le devolvió la vista a una paciente de 70 años, que había perdido la vista por problemas en la retina.

En el hospital Moorfields Eye en Londres, cinco pacientes ciegos se sometieron a un nuevo desarrollo tecnológico donde, según ellos afirman, los resultados obtenidos han sido eficaces.

o

El procedimiento se trata de implantar en la parte posterior del ojo, debajo de la retina, un diminuto microchip fotovoltaico, de solo 2 mm cuadrados; posteriormente, los pacientes tendrán que usar unas gafas con una cámara de video incorporada que envía un haz infrarrojo de una imagen de video al implante en la parte posterior del ojo.

Esto permitirá que se transmita un procesador de bolsillo para que sean mejoradas y aclaradas. La BBC explica que estas “imágenes son luego enviadas de vuelta al cerebro del paciente a través del implante y el nervio óptico, lo que permite devolverles algo de visión”.

Sin embargo, para tener resultados positivos en este procedimiento, los pacientes requirieron de esfuerzo, ya que debían pasar meses aprendiendo a interpretar las imágenes transmitidas por la cámara.

El encargado del ensayo médico fue el cirujano oftalmólogo Mahi Muqit, consultor del Moorfields Eye Hospital de Londres, que le expresa al medio británico que es una “tecnología pionera que cambia la vida”.

Ante la eficacia del chip, Muquit afirmó: “Este es el primer implante que ha demostrado dar a los pacientes una visión significativa que pueden usar en su vida diaria, como leer o escribir (…) creo que este es un avance importante”.

Por su parte, una de las pacientes, conocida como Sheila Irvine, de 70 años, fue registrada como “ciega” debido a que hace más de 30 años perdió células en la retina; desde entonces ha vivido como “si tuviera dos discos negros en cada ojo”.

o

Sin embargo, después de someterse a este procedimiento, ella ha expresado con emoción que “puedo leer mi correo, libros y hacer crucigramas y Sudoku”.

Finalmente, aunque el implante ha mostrado resultados positivos, no está autorizado para usarlo fuera de ensayos clínicos y hasta el momento las únicas declaraciones que ha dicho Muquit fueron que “dentro de unos pocos años” podría estar disponible.

Temas relacionados:

Medicina

Tecnología

Ciencia

Científicos

Reino Unido

Londres

Cuerpos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Gustavo Petro/ Francisco Barbosa - Fotos AFP
Francisco Barbosa

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Narcolancha | Foto: AFP
Donald Trump

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Esta es otra etapa en donde insiste en una Constituyente para fragmentar el país": abogado Óscar Ortiz sobre propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Petro en Colombia

Más de Salud

Ver más
Snack saludable | Foto Canva
Ponte al Día

Cómo preparar un snack nutritivo y bajo en calorías para apoyar la pérdida de peso

Cáncer de mama | Foto: Canva
Cáncer de mama

"Hoy en día es curable, las mujeres no deberían morirse de cáncer de mama": Valentina Agudelo, fundadora del sistema portátil ‘Soy Julieta’

Fundación Santa Fe dentro de ls mejores del ranking de hospitales y clínicas de América Latina - Foto: EFE
Ranking

Los hospitales colombianos dentro de los 10 mejores del ranking de América Latina

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lionel Messi/ Jugador sudamericano - Fotos EFE
Lionel Messi

"Espero que no se moleste": jugador sudamericano que está siendo comparado con Messi por su desempeño

Nirvana | Foto: AFP
Demanda

Bebé que aparece en la portada 'Nevermind' de Nirvana perdió la batalla legal contra la mítica banda de rock por explotación sexual

Fósil de tiburón - Foto Canva
Colombia

Hallan en Colombia el fósil de tiburón más completo del mundo con detalles nunca antes vistos

Juegos Panamericanos - Foto AFP
Juegos Panamericanos

⁠Esta es la capital sudamericana que superó a dos ciudades brasileñas y fue elegida sede de los Juegos Panamericanos de 2031

Foto: Luis Naranjo y el vehículo en el que se transportaba cuando sufrió el atentado en Arauca
Violencia en Colombia

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Venezuela

"Venezuela se ha convertido en el hermanito vergonzoso de la familia de izquierda": analista tras presión internacional contra el régimen de Maduro

Shakira, cantante colombiana - Foto EFE
Shakira

Una de las orquestas más importantes de Colombia acompañará a Shakira en su concierto en Cali

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda