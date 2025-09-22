¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

La doctora Aileen Marty, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, analizó en La Tarde de NTN24 la relación entre el paracetamol o acetaminofén con las mujeres embarazadas, luego de que el residente estadounidense Donald Trump sugiriera un vínculo entre dicho fármaco con el autismo.

Según dijo la especialista, existen estudios que demuestran que no existe ninguna correlación entre el uso del acetaminofén y dicho trastorno que, según la Clínica Mayo, está relacionado con el desarrollo del cerebro que afecta la forma en que las personas ven a los demás y socializan con ellos.

“Hubo más de 2.4 millones de niños con autismo y no autismo estudiados (...) Entonces cuando se hicieron las comparaciones necesarias para entender la genética de los niños que tenían autismo y no lo tenían, de las madres, de las cosas en el medioambiente que pudieran afectar (...) no se vio ninguna correlación entre el uso de acetaminofén y autismo. Y esa es la parte más importante, que uno tiene que mirar al estudio completo. Y una observación no es prueba de causa”, comentó en relación a un estudio realizado en Suecia.

Por otro lado, indicó que otros medicamentos como el “ibuprofeno o la aspirina pueden dañar los riñones los niños, dañarles cómo funcionan ciertas arterias, como el "Doctor's Arteriosus", que puede producir problemas en los pulmones y puede tener otras consecuencias al bebé”, si se le suministra a la madre en gestación.

“Por eso no se le puede dar ese medicamento (...) y hay correlación de causa. También otra cosa que puede reducir el dolor sería darle algo con opio y eso también es peligrosísimo y no se le puede dar a una mujer embarazada (...) el tylenol (acetaminofén) no hay pruebas que de verdad produce el problema. Sí, hay estudios que enseñan que las dos cosas pueden pasar al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que está relacionado”, argumentó.