NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Salud

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con NTN24, la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, Aileen Marty, analizó el tema

La doctora Aileen Marty, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, analizó en La Tarde de NTN24 la relación entre el paracetamol o acetaminofén con las mujeres embarazadas, luego de que el residente estadounidense Donald Trump sugiriera un vínculo entre dicho fármaco con el autismo.

o

Según dijo la especialista, existen estudios que demuestran que no existe ninguna correlación entre el uso del acetaminofén y dicho trastorno que, según la Clínica Mayo, está relacionado con el desarrollo del cerebro que afecta la forma en que las personas ven a los demás y socializan con ellos.

“Hubo más de 2.4 millones de niños con autismo y no autismo estudiados (...) Entonces cuando se hicieron las comparaciones necesarias para entender la genética de los niños que tenían autismo y no lo tenían, de las madres, de las cosas en el medioambiente que pudieran afectar (...) no se vio ninguna correlación entre el uso de acetaminofén y autismo. Y esa es la parte más importante, que uno tiene que mirar al estudio completo. Y una observación no es prueba de causa”, comentó en relación a un estudio realizado en Suecia.

Por otro lado, indicó que otros medicamentos como el “ibuprofeno o la aspirina pueden dañar los riñones los niños, dañarles cómo funcionan ciertas arterias, como el "Doctor's Arteriosus", que puede producir problemas en los pulmones y puede tener otras consecuencias al bebé”, si se le suministra a la madre en gestación.

o

“Por eso no se le puede dar ese medicamento (...) y hay correlación de causa. También otra cosa que puede reducir el dolor sería darle algo con opio y eso también es peligrosísimo y no se le puede dar a una mujer embarazada (...) el tylenol (acetaminofén) no hay pruebas que de verdad produce el problema. Sí, hay estudios que enseñan que las dos cosas pueden pasar al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que está relacionado”, argumentó.

Temas relacionados:

Salud

Enfermedades

Niños

Enfermedad

OMS

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Vemos que esas sanciones no van encaminadas a que tengan un contenido reparador”: Carolina Charry, hija de diputado asesinado por las FARC, sobre sentencia de la JEP contra excabecillas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Concordia 2025

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Más de Salud

Ver más
El cáncer de vejiga es una enfermedad agresiva | Foto Canva
Trendiando

Nuevo dispositivo médico ofrece una alternativa revolucionaria para tratar el cáncer de vejiga

Glioma de tronco cerebral | Foto Canva
Medicina

Histórico: medicamento experimental logra curar a un niño con un tumor cerebral terminal

Pandemias más letales de la historia | Foto Canva
Pandemia

Las cinco pandemias más mortales de la historia: ¿cuál ha sido la causante de más muertes?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de Millonarios - AFP
Fútbol colombiano

Momento de pánico en el partido entre Envigado y Millonarios: un enjambre de avispas se adueñó de la cancha por un momento

Continúa la vigilancia de la patrulla fronteriza de los EE.UU. - Fotos: EFE
Patrulla Fronteriza

Continúa la vigilancia por parte de la Patrulla Fronteriza entre Estados Unidos y México

Aviones militares | Foto Canva
Aviones de combate

Boeing presenta su nuevo avión de combate de sexta generación: ¿superará al F-22 y al F-35?

Selección Colombia y Selección de Venezuela en Eliminatorias - Fotos: EFE
Ranking FIFA

Colombia asciende, La Vinotinto sufre dura caída y Argentina pierde el liderato que mantuvo desde 2023: así quedó la nueva actualización del ranking FIFA

Parque Nacional Canaima / SOS Orinoco
Padrino López

En dos majestuosas ceremonias: Se casa la hija del ministro Padrino López en medio de la mayor tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela lanzó campaña en la que puso a hablar a históricos personajes para llamar a reservistas ante la “amenaza” estadounidense

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda