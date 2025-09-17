NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Glioma de tronco cerebral | Foto Canva
Medicina

Histórico: medicamento experimental logra curar a un niño con un tumor cerebral terminal

septiembre 17, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un fármaco experimental consiguió eliminar por completo un glioma de tronco cerebral, uno de los tumores más agresivos y letales en la infancia.

El glioma en el tronco cerebral es un tipo de cáncer que se origina en las células gliales de la región que conecta el cerebro con la médula espinal. Esta zona controla funciones vitales como la respiración, la coordinación motora y el ritmo cardíaco, lo que hace que su tratamiento sea extremadamente complejo.

Según especialistas, esta enfermedad afecta principalmente a niños, con una incidencia estimada de entre 50 y 100 casos al año, aunque las cifras exactas de mortalidad siguen siendo inciertas.

Asimismo, la esperanza de vida promedio para los pacientes diagnosticados es de apenas 14 a 16 meses, y los casos de supervivencia a largo plazo son excepcionales.

Hasta ahora, la única alternativa terapéutica era la radioterapia, que en el mejor de los escenarios solo logra frenar temporalmente el crecimiento del tumor. Ningún medicamento había demostrado ser eficaz para eliminar este tipo de cáncer, que los oncólogos consideran “prácticamente incurable”.

Sin embargo, la historia de Lucas, un niño belga diagnosticado a los seis años cambió ese panorama. Su caso fue tratado en el Centro Gustave-Roussy, en el sur de París, donde el equipo médico dirigido por el oncólogo pediátrico Jacques Grill decidió administrar un fármaco experimental.

Contra todo pronóstico, el tumor desapareció por completo. “Lucas hizo pedazos todos los medidores de vida”, afirmó Grill al describir el asombroso resultado.

Los investigadores descubrieron que el tumor de Lucas presentaba una mutación extremadamente rara, la cual habría vuelto a las células cancerosas mucho más sensibles al tratamiento. “Pensamos que esta alteración genética es la clave de su respuesta excepcional”, explicó Grill.

Ahora, el equipo científico busca replicar este hallazgo en laboratorio. “Vamos a intentar reproducir in vitro las modificaciones que encontramos en sus células. La siguiente etapa será identificar un medicamento que pueda provocar el mismo efecto en otros pacientes”, señaló en AFP Marie-Anne Debily, supervisora del estudio.

