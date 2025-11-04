NTN24
Martes, 04 de noviembre de 2025
Martes, 04 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Advierten que América Latina vive un momento decisivo con el despliegue de EE. UU.: "Cada gobierno debe decidir de qué lado está"

noviembre 4, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
El analista geopolítico internacional Omar Bula Escobar analizó en NTN24 las implicaciones para el continente americano de la ofensiva contra el narcotráfico ordenada por el presidente Donald Trump en el Caribe.

Omar Bula, analista geopolítico internacional, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que América Latina vive un momento decisivo con el despliegue militar ordenado desde agosto por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

"Estamos en un momento definitorio a nivel global, de qué lado estamos, en medio de esta ola de recuperación de los Estados Unidos del hemisferio (del narcotráfico)", aseguró.

o

Bula indicó que si bien, no se hablaba de una invasión de Estados Unidos a territorios como Venezuela, la administración Trump estaba decidida a salvaguardar su seguridad nacional y estratégica afectada por el narcotráfico.

Las declaraciones del analista se dan luego de que República Dominicana anunciara que la Cumbre de las Américas 2025 se pospone hasta el próximo año debido a la situación en la región, originada principalmente por el despliegue militar ante los grupos criminales.

"Estados Unidos en medio de su invasión a los carteles, en realidad lo que está haciendo es tratando de unificar la región alrededor de la misma doctrina Monroe original de las democracias", manifestó Bula.

o

Para Bula, el crimen organizado está compuesto desde "las entrañas del Estado, las economías y las empresas" y considera que la cocaína surgió como un recurso político que aprovechó "sin lugar a duda el socialismo del siglo XXI", pero que pudo apoderarse de cualquier otra corriente política.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Cumbre de Las Américas

República Dominicana

Cárteles

Lucha contra las drogas

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Advierten que América Latina vive un momento decisivo con el despliegue de EE. UU.: "Cada gobierno debe decidir de qué lado está"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello amenaza a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones de venezolanos: “Nos reservamos las acciones que correspondan"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Declaraciones de Trump son el preludio de una eventual intervención de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Colombia

Álvaro Uribe advierte que las "alianzas con la tiranía de Venezuela" podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos

Zohran Mamdani - Donald Trump - Andrew Cuomo (AFP)
Nueva York

Nueva York va a las urnas para elegir a su próximo alcalde con un socialista musulmán como favorito y entre amenazas de Trump

Funeral de Carlos Manzo (EFE)
Asesinatos en México

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
Perú

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

Más de Actualidad

Ver más
Trump pronuncia un discurso en la Cumbre de Paz de Gaza - Foto EFE
Israel - Hamás

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

El régimen de Venezuela aplica una “política de terror institucionalizada que oculta graves violaciones”: Diego Armando Casanova

Nuevo aniversario del ataque de Hamás contra Israel - AFP
Israel - Hamás

"El día más horrible que ha visto el Estado de Israel": Dr. Samuel Moscovici recuerda en NTN24 las atrocidades del ataque de Hamás tras cumplirse dos años

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trump pronuncia un discurso en la Cumbre de Paz de Gaza - Foto EFE
Israel - Hamás

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

El régimen de Venezuela aplica una “política de terror institucionalizada que oculta graves violaciones”: Diego Armando Casanova

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Cohetes | Foto Canva
Colombia

La NASA y SpaceX ponen sus ojos en Colombia: así será el concurso de cohetes en Antioquia

Nuevo aniversario del ataque de Hamás contra Israel - AFP
Israel - Hamás

"El día más horrible que ha visto el Estado de Israel": Dr. Samuel Moscovici recuerda en NTN24 las atrocidades del ataque de Hamás tras cumplirse dos años

Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto: EFE
Dina Boluarte

Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte de su cargo como presidente del país

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que aspirará al Senado de Colombia y reveló inusual número que ocuparía en lista del Centro Democrático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda