ONG venezolana Provea exige transparencia en elección del fiscal y defensor del pueblo tras salida de personas afines al régimen de esos cargos

Esta semana la ONG venezolana Provea pidió a la Asamblea Nacional del chavismo un proceso transparente para la designación de nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo en Venezuela.

VEA TAMBIÉN “Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela o

El llamado ocurre después de que el pasado 25 de febrero los partícipes del régimen de Venezuela, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, renunciaran a sus cargos. Como respuesta, ese mismo día, el régimen nombró a Saab como defensor del pueblo temporal, mientras que Larry Devoe ocupó el cargo de fiscal general encargado.

En ese contexto, Provea solicitó entrevistas abiertas y mecanismo que permitan a los ciudadanos objetar a los postulados.

“La ley del Poder Ciudadano exige pluralidad, pero no se está cumpliendo, el Comité de Postulaciones tiene mayoría del propio PSUV, sin representantes de universidades, sociedad civil ni gremios, con opacidad”, informaron en su red social X.

“El fiscal general y el defensor del pueblo son de la ciudadanía. Su elección no puede ser una designación a puerta cerrada”, añadieron.

De ese modo, Provea pidió que se haga público los currículos, baremos y entrevistas, asimismo de abrir canales para que la comunidad pueda objetar candidatos, porque un proceso cerrado no genera “autoridades legítimas”, explicó la ONG venezolana.

A su vez, Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), hizo un llamado a las autoridades del régimen de Venezuela para garantizar total transparencia en el proceso de elección del próximo fiscal general y defensor del pueblo.

Por otro lado, el Parlamento del régimen venezolano anunció haber recibido 21 nuevas postulaciones, hasta el momento ostentan en total:

78 para el cargo de defensor del pueblo

76 para fiscal general

Finalmente, entre los postulados figura Vladimir Villegas, hermano de Ernesto Villegas, ex ministro de Cultura del régimen. Asimismo, Marialbert Barrios se encuentra en la lista de aspirantes.