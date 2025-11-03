NTN24
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Lunes, 03 de noviembre de 2025
Roma

Así fue el momento en el que colapsó una parte de la Torre dei Conti de Roma; hay un herido y un trabajador atrapado

noviembre 3, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Se cae una parte de la Torre dei Conti de Roma / FOTO: EFE
Se cae una parte de la Torre dei Conti de Roma / FOTO: EFE
La legendaria torre medieval está siendo refaccionada; sin embargo, hay partes que se están cayendo debido a los trabajos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Una torre medieval en el centro de Roma que estaba siendo renovada se derrumbó parcialmente el lunes, dejando a un trabajador atrapado bajo los escombros, informaron las autoridades.

Parte del interior de la Torre dei Conti colapsó junto con una sección de la fachada, provocando una densa nube de humo blanco y dejando escombros en la calle.

o

La torre se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

Un cuarto permanece atrapado bajo los escombros, según un funcionario de la oficina del alcalde.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los bomberos acordonaban la calle.

o

Los bomberos accedieron a las ventanas de la corre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección.

Uno de los trabajadores evacuados dijo que logró escapar por un balcón.

"No era seguro. Solo quiero irme a casa", dijo el hombre, aún cubierto de polvo blanco, quien se identificó como Ottaviano y dijo tener 67 años.

Así fue el momento en que colapsó una parte de la Torre dei Conti:

Temas relacionados:

Roma

Edificio

Sucesos

Italia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cortar ingresos del chavismo es fundamental”: análisis del politólogo Walter Molina

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Cuando Petro salga del poder va a tener problemas”: Andrés Pastrana sobre la inclusión del presidente de Colombia en la lista Clinton

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Caribe

"La vía de escape más fácil para que Maduro pueda mantener la vida es entregarse a la justicia internacional": excapitán de navío venezolano

Nicolás Maduro y Daniel Ortega (AFP)
Nicaragua

"La impunidad en el régimen nicaragüense le da ideas a Maduro": integrante del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua

Foto: Policía de Perú
Perú

Insólito operativo en Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de banda dedicada al tráfico de drogas

Incendio en Hermosillo, México (EFE)
Sonora

Tragedia en México: al menos 23 muertos por explosión en un supermercado en Hermosillo

Más de Actualidad

Ver más
ALIMENTOS - FOTO CANVA
Aplicaciones

"Cheaf", la app que combate el desperdicio de alimentos en América Latina

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula da Silva dice que Brasil “no puede aceptar” que el crimen organizado siga propagando violencia en las ciudades

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
ALIMENTOS - FOTO CANVA
Aplicaciones

"Cheaf", la app que combate el desperdicio de alimentos en América Latina

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Pese a su marcar gol y asistencia en la victoria del Bayern Múnich, Luis Díaz es duramente criticado por mano a mano que erró

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Lula da Silva | Foto: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula da Silva dice que Brasil “no puede aceptar” que el crimen organizado siga propagando violencia en las ciudades

Trump se reunirá nuevamente con Putin en Budapest - Fotos: AFP
Encuentro entre Putin y Trump

Trump anunció que se reunirá con Putin en Budapest tras conversación sobre Ucrania en la que hubo "grandes progresos"

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Estados Unidos

"No pueden vernos, pero nosotros sí": Comando Sur de EE. UU. publica imágenes de 'operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe'

Rory Branker
Presos políticos en Venezuela

Aumenta el drama del periodista venezolano secuestrado por el régimen: el hermano que le llevaba la comida sufrió un infarto fulminante

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda