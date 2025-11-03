Así fue el momento en el que colapsó una parte de la Torre dei Conti de Roma; hay un herido y un trabajador atrapado

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS



Una torre medieval en el centro de Roma que estaba siendo renovada se derrumbó parcialmente el lunes, dejando a un trabajador atrapado bajo los escombros, informaron las autoridades.

Parte del interior de la Torre dei Conti colapsó junto con una sección de la fachada, provocando una densa nube de humo blanco y dejando escombros en la calle.

La torre se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

Un cuarto permanece atrapado bajo los escombros, según un funcionario de la oficina del alcalde.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los bomberos acordonaban la calle.

Los bomberos accedieron a las ventanas de la corre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección.

Uno de los trabajadores evacuados dijo que logró escapar por un balcón.

"No era seguro. Solo quiero irme a casa", dijo el hombre, aún cubierto de polvo blanco, quien se identificó como Ottaviano y dijo tener 67 años.

Así fue el momento en que colapsó una parte de la Torre dei Conti: