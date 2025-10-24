Así fue la defensa "categórica" del régimen de Venezuela a Gustavo Petro tras ser incluido en la Lista Clinton

El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, rechazó de “forma categórica” la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la denominada Lista Clinton del Gobierno de Estados Unidos.

“Venezuela rechaza de forma categórica la reciente designación impuesta por la OFAC de los Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro Urrego, sus familiares, y otros funcionarios del Gobierno de Colombia, por tratarse de acciones ilegales, ilegítimas y de carácter neocolonial que violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas”, aseveró.

Este viernes, el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó al presidente Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Asimismo, sancionó a Armando Benedetti, ministro del Interior; la esposa del mandatario, Verónica Alcocer; y su hijo Nicolás Petro, a quien catalogó como “un estrecho asociado”.

En ese contexto, el régimen de Maduro aseveró que “estas acciones buscan criminalizar al presidente Gustavo Petro y promover la desestabilización interna en Colombia como parte de una estrategia de injerencia que pretende someter políticamente a los Estados independientes de la región”.

Por otro lado, defendió a Petro asegurando que “es el único mandatario colombiano que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas, incluidas estructuras con conexiones en centros de poder en los Estados Unidos”.

Finalmente, señaló que las designaciones de EE. UU. contra Petro, sus allegados y su ministro “parecen responder a los intereses de mafias transnacionales infiltradas en espacios de poder en Washington, antes que a una verdadera lucha contra las economías ilícitas”.