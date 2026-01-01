NTN24
Así fue la presentación de Shakira en televisión española para recibir el nuevo año

enero 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto: EFE
La artista colombiana interpretó su canción "Soltera".

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus fanáticos en España al ser parte del cartel de artistas de La Casa de la Música, el programa previo a las campanadas de Radiotelevisión Española (RTVE).

Además de la colombiana, en el espacio televisivo también participaron otros artistas como Rosario Flores, Amaia Romero, Ana Torroja, Lola Índigo, Nicki Nicole y La Oreja de Van Gogh.

Las actuaciones fueron en lugares emblemáticos de España, como el Monasterio de Iratxe, en Navarra, o el Palacio Miramar de San Sebastián, donde fue el reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh.

Por su parte, la artista colombiana interpretó su canción "Soltera" desde el teatro Hard Rock Live de Miami, Florida, en una actuación para RTVE que dedicó a todos sus seguidores españoles.

Aunque la participación de la colombiana en el programa había generado expectativa, algunos internautas criticaron su actuación realizada desde Estados Unidos.

“Rompe el concepto de los demás artistas. Parece metida con calzador. Todas vestidas de blanco y creyentes y ponéis al final a Shakira desde Miami”, comentó un internauta.

Mientras que otra señaló: “Me pareció vender humo… Mejor no haberla sacado como dijeron abajo, totalmente fuera de contexto su actuación”.

En un video promocional en el que se confirmó su participación el programa, Shakira aseguró que volver a la televisión española era reencontrarse con una parte de su historia y de su carrera.

Edmundo González y María Corina Machado | Foto EFE
Represión en Venezuela

"El régimen declaró la guerra a los ciudadanos": el mensaje de Edmundo González y María Corina Machado tras informe de Alto Comisionado de ONU para DD. HH. sobre Venezuela

Imagen representativa de la Navidad - Foto referencia: Canva
Navidad

Estos son los países que no celebran Navidad, entre ellos, uno de Sudamérica

Sindicatos convocan a marchas en contra de la represión política - Foto: EFE
Sindicatos

Sindicatos denuncian detenciones ilegales y desaparición de trabajadores en Venezuela que se han intensificado en los últimos meses

Edmundo González y María Corina Machado | Foto EFE
Represión en Venezuela

"El régimen declaró la guerra a los ciudadanos": el mensaje de Edmundo González y María Corina Machado tras informe de Alto Comisionado de ONU para DD. HH. sobre Venezuela

Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Excarcelaciones

Esta es la lista preliminar de presos políticos excarcelados este 1 de enero en Venezuela

Imagen representativa de la Navidad - Foto referencia: Canva
Navidad

Estos son los países que no celebran Navidad, entre ellos, uno de Sudamérica

El director técnico español, Josep Guardiola, en partido ante el Manchester United. (EFE)
Manchester City

Guardiola pesará a sus jugadores después de Navidad y advierte que no jugarán si vuelven con sobrepeso: "Se quedarán en Manchester"

Sindicatos convocan a marchas en contra de la represión política - Foto: EFE
Sindicatos

Sindicatos denuncian detenciones ilegales y desaparición de trabajadores en Venezuela que se han intensificado en los últimos meses

Rusia afirma que bombardeó instalaciones ucranianas con misiles hipersónicos - AFP
Ucrania

Rusia afirma que bombardeó instalaciones ucranianas con misiles hipersónicos

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

"No lo descarto, no... Él (Maduro) sabe exactamente lo que quiero": Trump deja sobre la mesa la posibilidad de una incursión militar en Venezuela

