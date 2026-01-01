Así fue la presentación de Shakira en televisión española para recibir el nuevo año

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus fanáticos en España al ser parte del cartel de artistas de La Casa de la Música, el programa previo a las campanadas de Radiotelevisión Española (RTVE).

Además de la colombiana, en el espacio televisivo también participaron otros artistas como Rosario Flores, Amaia Romero, Ana Torroja, Lola Índigo, Nicki Nicole y La Oreja de Van Gogh.

Las actuaciones fueron en lugares emblemáticos de España, como el Monasterio de Iratxe, en Navarra, o el Palacio Miramar de San Sebastián, donde fue el reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh.

Por su parte, la artista colombiana interpretó su canción "Soltera" desde el teatro Hard Rock Live de Miami, Florida, en una actuación para RTVE que dedicó a todos sus seguidores españoles.

Aunque la participación de la colombiana en el programa había generado expectativa, algunos internautas criticaron su actuación realizada desde Estados Unidos.

“Rompe el concepto de los demás artistas. Parece metida con calzador. Todas vestidas de blanco y creyentes y ponéis al final a Shakira desde Miami”, comentó un internauta.

Mientras que otra señaló: “Me pareció vender humo… Mejor no haberla sacado como dijeron abajo, totalmente fuera de contexto su actuación”.

En un video promocional en el que se confirmó su participación el programa, Shakira aseguró que volver a la televisión española era reencontrarse con una parte de su historia y de su carrera.