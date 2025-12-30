NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Shakira anunció que vuelve a España: “Es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera”

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
La artista colombiana hará parte del especial de Nochevieja en la televisión española.

La cantante colombiana Shakira realizó un importante anuncio que dejó sorprendidos a sus seguidores: volverá a España en Nochevieja.

Así es, la artista barranquillera de 48 años sorprendió al anunciar su participación en el programa especial de fin de año de RTVE.

o

Mediante un video promocional, la intérprete de Hips Don't Lie confirmó que será parte de la programación televisiva de 'La 1' en 'La casa de la música', que se transmitirá el próximo 31 de diciembre para despedir el 2025.

Volver a la televisión española es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera, nos vemos para terminar el año en La 1, La Casa de la Música”, dijo la cantante.

A través de un comunicado, RTVE dijo que Shakira será el rostro que se encargará de “despedir el 2025 y dar la bienvenida a un nuevo año cargado de música, ilusión y nuevos propósitos repletos de buenos deseos”.

o

Además, destacó que desde sus inicios hasta convertirse en todo un icono mundial, la música de la artista colombiana “ha acompañado a distintas generaciones y ha traspasado idiomas, estilos y, sobre todo, fronteras”.

Junto a Shakira, el especial de Nochevieja de La 1 contará con otras participaciones de artistas como La Oreja de Van Gogh, Nicki Nicole, Amaia, Lola Indigo, entre otras, según reportó RTVE.

