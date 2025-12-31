Shakira vivió incómodo momento durante uno de sus conciertos que avivó el debate en las redes: "Una falta de respeto"

Un inesperado momento que involucra a la cantante colombiana Shakira se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Y es que una grabación muestra a un asistente a uno de sus conciertos en Estados Unidos besándola durante una interacción con el público.

Aunque el instante fue manejado con naturalidad y profesionalismo por la cantante, los internautas en las plataformas digitales se mostraron un poco divididos en sus opiniones.

De acuerdo con informes de la prensa especializada en entretenimiento, el hecho tuvo lugar en una de las funciones realizadas en el Hard Rock Live de Hollywood, donde la cantante ofreció tres de sus conciertos de la gira "Las mujeres ya no lloran".

Puntualmente, el beso ocurrió en el último show cuando la intérprete de Hips Don't Lie decidió acercarse a las primeras filas y fue sorprendida por un fan aprovechó la cercanía para inclinarse y besarla en la mejilla.

Tras viralizarse el clip, las reacciones no se hicieron esperar y muchos destacaron el manejo que le dio la artista, mientras que otros rechazaron la acción, catalogándola como “una falta de respeto hacia la artista”.

“Me parece una falta de respeto hacia la artista. Por ese tipo de gente los artistas deben de estar rodeados de guardaespaldas”, escribió un usuario en la red social Instagram.

En esa misma línea, otra persona comentó: “Cuando los artistas se limitan a tener contacto con el público lo acaban, pero vean hasta donde llega el irrespeto”.

Por otro lado, algunos internautas mostraron opiniones contrarias: “Yo no lo veo mal y ante ella no se portó Idiota y el tampoco no lo hizo con morbosidad”, señaló un internauta.

“Es de admirar porque se ha ganado el amor y corazón de los fans”, dijo otra persona.