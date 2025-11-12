NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Cristiano Ronaldo

"Papá te quiere mucho": el modesto regalo que Cristiano Ronaldo le dio a su hija tras revuelo por haber anunciado momento que marcará el final de su era mundialista

noviembre 12, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo en Eliminatorias Europeas - Foto AFP
Cristiano Ronaldo en Eliminatorias Europeas - Foto AFP
El jugador portugués causó recientemente un gran revuelo tras asegurar que el próximo será su último Mundial.

El astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, publicó en sus redes sociales una imagen del más reciente regalo que le obsequió a su hija mayor, Alana Martina, por su cumpleaños número ocho, luego de haber generado un gran revuelo por una decisión anunciada sobre el momento que marcará el fin de su era mundialista.

"Parabéns meu amor, o papá ama-te muito!", escribió Ronaldo en el post para acompañar la fotografía de la menor, mensaje que en español se traduce como "¡Felicidades, mi amor, papá te quiere muchísimo!".

o

El detalle en cuestión, sin embargo, captó la atención de sus seguidores al tratarse del que fue considerado por muchos como uno muy modesto, teniendo en cuenta el alto poder adquisitivo de quien es, según Forbes, el futbolista con más dinero en todo el mundo.

Y es que Cristiano Ronaldo le regaló por su octavo cumpleaños a su hija Alana una bicicleta color rosado marca Royal Baby cuyo precio, en cadenas como Walmart, oscila apenas entre los 90 dólares, unos 330.000 pesos colombianos.

En la foto se ve a la niña subida en su nueva bicicleta mientras usa unos tacones plateados que evidentemente no son de su talla y también generaron jocosos comentarios de los internautas, quienes aseguraron que pertenecían a su mamá, la modelo, empresaria e influencer hispano-argentina Georgina Rodríguez.

o

"¿Le robó los zapatos a su mamá?", "Nuestra próxima directora de Netflix lleva los tacones de su madre", "Montar en bicicleta con tacones altos, muy elegante", "Incluso la hija del mejor de todos los tiempos le roba los zapatos de su madre ¿Quién soy yo para no robar las pertenencias de mis padres?", fueron algunas de las divertidas reacciones de los usuarios.

Los efectos generados por la nueva publicación de 'El Comandante' se dan un día después de que asegurara con un rotundo "sí" que el próximo Mundial será el último que disputará, en respuesta a un interrogante relacionado durante un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

A sus 40 años, Ronaldo está cerca de conseguir el histórico registro de haber anotado gol en 1000 oportunidades, mientras los aficionados se entusiasman con la idea de que logre ganar el próximo Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El destacado atacante portugués ha mostrado en varias oportunidades su convicción de querer levantar el emblemático trofeo dorado que otorga el máximo y más importante certamen del fútbol a nivel global.

o

Entretanto, la estrella del balompié continúa acumulando riquezas con millonarios contratos no solo deportivos, sino algunos relacionados con sus empresas, al tiempo que continúa cautivando a millones con una particular sencillez que se le atribuye al hombre cuya cuenta en Instagram es la que más seguidores acumula en el mundo.

Temas relacionados:

Cristiano Ronaldo

Mundial 2026

Selección de Portugal

regalo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Funcionará el “modelo Bukele” en Ecuador? Un exdirector de Inteligencia dice porqué no

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El portaviones Gerald Ford aumenta las capacidades de ataques con aviones a objetivos terrestres en Venezuela”: profesor del Colegio de Guerra de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Si cae el régimen Venezuela, puede caer Cuba o Nicaragua? Esto dicen los expertos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (EFE)
Portaviones

Llegada del portaviones Gerald Ford al Caribe sería el comienzo de las “operaciones psicológicas contra Maduro”, según experto

Cielo Paz, esposa de José Medina - AFP
Condena

Duro relato de esposa de exmilitar colombiano condenado en Rusia por supuestamente combatir a favor de Ucrania: “Nos enteramos por las redes sociales”

Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Más de Deportes

Ver más
Lamine Yamal desconvocado por la selección de España - Foto: AFP
Lamine Yamal

Lamine Yamal fue desconvocado de la selección de España: hay molestia por parte de RFEF con el Barcelona

Jon Aramburu (i) de Venezuela disputa el balón con Roberto Fernández de Bolivia (EFE).
Futbolistas

Lo que se sabe de la salud de futbolista venezolano que se perderá la fecha FIFA tras ser diagnosticado con traumatismo craneoencefálico

María Camila Vargas, patinadora colombiana - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

De un sueño a una realidad: la historia de María Camila Vargas, una joven patinadora que le ha dado alegrías a Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Guardia Nacional en Portland | Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

Tribunal en Estados Unidos bloqueó despliegue de la Guardia Nacional ordenada por Trump en Portland

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia - Foto EFE
Colombia

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Lamine Yamal desconvocado por la selección de España - Foto: AFP
Lamine Yamal

Lamine Yamal fue desconvocado de la selección de España: hay molestia por parte de RFEF con el Barcelona

Daños en Cuba - Foto EFE/ Huracán Melissa - Foto CDN
Huracán Melissa

Cifra de fallecidos por el Huracán Melissa se acerca a 50 en el Caribe y se desplaza hacia el norte

Misil balístico | Foto Canva
Armas nucleares

EE. UU. prueba el misil intercontinental Minuteman lll: así funciona el proyectil capaz de portar ojivas nucleares

Nicolás Maduro/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"20% de la operatividad de la Armada de Estados Unidos está en este momento en el Caribe frente a Venezuela": periodista David Alandete

Bandera de la FIFA/ Logo de la UEFA/ Logo del Real Madrid - Fotos EFE
UEFA

Fallo judicial consideró que la UEFA y la FIFA actuaron con abuso de poder en decisión sobre un torneo: el Real Madrid lo celebró

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre