"Papá te quiere mucho": el modesto regalo que Cristiano Ronaldo le dio a su hija tras revuelo por haber anunciado momento que marcará el final de su era mundialista

El astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, publicó en sus redes sociales una imagen del más reciente regalo que le obsequió a su hija mayor, Alana Martina, por su cumpleaños número ocho, luego de haber generado un gran revuelo por una decisión anunciada sobre el momento que marcará el fin de su era mundialista.

"Parabéns meu amor, o papá ama-te muito!", escribió Ronaldo en el post para acompañar la fotografía de la menor, mensaje que en español se traduce como "¡Felicidades, mi amor, papá te quiere muchísimo!".

El detalle en cuestión, sin embargo, captó la atención de sus seguidores al tratarse del que fue considerado por muchos como uno muy modesto, teniendo en cuenta el alto poder adquisitivo de quien es, según Forbes, el futbolista con más dinero en todo el mundo.

Y es que Cristiano Ronaldo le regaló por su octavo cumpleaños a su hija Alana una bicicleta color rosado marca Royal Baby cuyo precio, en cadenas como Walmart, oscila apenas entre los 90 dólares, unos 330.000 pesos colombianos.

En la foto se ve a la niña subida en su nueva bicicleta mientras usa unos tacones plateados que evidentemente no son de su talla y también generaron jocosos comentarios de los internautas, quienes aseguraron que pertenecían a su mamá, la modelo, empresaria e influencer hispano-argentina Georgina Rodríguez.

"¿Le robó los zapatos a su mamá?", "Nuestra próxima directora de Netflix lleva los tacones de su madre", "Montar en bicicleta con tacones altos, muy elegante", "Incluso la hija del mejor de todos los tiempos le roba los zapatos de su madre ¿Quién soy yo para no robar las pertenencias de mis padres?", fueron algunas de las divertidas reacciones de los usuarios.

Los efectos generados por la nueva publicación de 'El Comandante' se dan un día después de que asegurara con un rotundo "sí" que el próximo Mundial será el último que disputará, en respuesta a un interrogante relacionado durante un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

A sus 40 años, Ronaldo está cerca de conseguir el histórico registro de haber anotado gol en 1000 oportunidades, mientras los aficionados se entusiasman con la idea de que logre ganar el próximo Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El destacado atacante portugués ha mostrado en varias oportunidades su convicción de querer levantar el emblemático trofeo dorado que otorga el máximo y más importante certamen del fútbol a nivel global.

Entretanto, la estrella del balompié continúa acumulando riquezas con millonarios contratos no solo deportivos, sino algunos relacionados con sus empresas, al tiempo que continúa cautivando a millones con una particular sencillez que se le atribuye al hombre cuya cuenta en Instagram es la que más seguidores acumula en el mundo.