NTN24
Domingo, 31 de agosto de 2025
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Séptimo presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue capturado por el CTI y la Policía Nacional

agosto 31, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Foto Fiscalía General de la Nación/ Cuadro con foto de Miguel Uribe - Foto EFE
El sospechoso habría participado en la planeación del atentado contra el senador y precandidato presidencial fallecido el 11 de agosto.

La Fiscalía General de la Nación informó en su cuenta de X que un séptimo presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue capturado en la noche del sábado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional de Colombia.

"Producto de las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para dar con los involucrados en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue capturado en Bogotá Harold Daniel Barragán Ovalle", indicó en la red social.

Ovalle, de acuerdo con la Fiscalía, habría participado en la planeación del atentado contra el senador y precandidato presidencial, así como en la elección del adolescente que disparó contra la víctima el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, en el occidente de la ciudad.

"Será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de los procedimientos que permitieron su detención", anticipó esa entidad de la rama judicial colombiana.

Al involucrado en el que representó uno de los hechos de violencia política con más relevancia en los últimos años se le formulará además la imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación, así como tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, según se comunicó.

Esta nueva captura se da tres días después de que el adolescente de 15 años que disparó contra Uribe Turbay fuera sentenciado el miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, de acuerdo con lo que también notificó la Fiscalía.

Además de Ovalle y el joven que accionó el arma, las autoridades han capturado a otras cinco personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', presunto cerebro logístico del ataque.

Al resto de acusados, todos mayores de edad, la Fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado.

Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a la Segunda Marquetalia, disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Tras el asesinato, el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, decidió tomar su lugar como precandidato presidencial de la derecha en las elecciones de 2026.

Con 79 años, Uribe Londoño se medirá en campaña con pesos pesados de su partido como las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Su partido, cabe resaltar, elegirá a un candidato único en los próximos meses.

De 2016 a 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en Colombia, según la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

