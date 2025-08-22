NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Colombia

Capturan a novio de periodista que cayó de un noveno piso de un conjunto residencial en Bogotá: los detalles del caso

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Capturan a novio de periodista que cayó de un noveno piso de un conjunto residencial en Bogotá: los detalles del caso - Foto Bogotá Canva
De acuerdo con los primeros reportes, Óscar Santiago Gómez Leal estaría involucrado en la muerte de la profesional de 26 años de edad, ocurrida el 27 de julio en el edificio Salitre Living, ubicado en la localidad de Barrios Unidos.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación en cabeza del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) anunciaron este jueves la captura de Óscar Santiago Gómez Leal, pareja de Laura Camila Blanco, periodista que murió tras caer de un noveno piso de un conjunto residencial en el centro de Bogotá.

De acuerdo con los primeros reportes, Gómez Leal estaría involucrado en la muerte de la profesional de 26 años de edad ocurrida el 27 de julio en el edificio Salitre Living, ubicado en la localidad de Barrios Unidos.

Pese a que la versión inicial planteaba que la mujer se habría lanzado voluntariamente de su apartamento, la captura le dio un nuevo giro al caso que ha conmocionado a la capital colombiana.

El sospechoso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde se realizará la imputación de cargos por el delito de feminicidio agravado, según informó El Tiempo.

De acuerdo con el medio, si el hombre es hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 40 y 50 años de prisión (500 a 600 meses).

El hecho ocurrió en la noche del 26 de julio cuando Laura Camila Blanco y Óscar Santiago Gómez celebraban una cena junto a varios amigos.

Tras la cena y junto a varios amigos, ambos llegaron al conjunto residencial donde compartieron bebidas alcohólicas.

Horas después, según se ha conocido, ambos habrían tenido una discusión y se encerraron en una de las habitaciones del apartamento. Minutos después, la periodista yacía en el suelo tras caer desde el noveno piso del edificio.

En su primera declaración, el sospechoso dijo que la joven se habría quitado la vida tras la discusión, sin embargo, los allegados de la víctima culpan a su pareja de su muerte.

Por su parte, Johan Blanco, hermano de la víctima, aseguró que no se trataba de un suicidio. “Los celadores recogieron en el lugar donde cayó objetos como las llaves del carro, la chaqueta y el bolso con los papeles”, aseveró.

Asimismo, Cecilia Osorio, madre de la periodista, describió al novio de su hija como “celoso, dominante, egocéntrico”.

“Mi hermana era una mujer que estaba llena de proyectos, llena de metas, siempre fue una mujer muy feliz y cuando no estaba feliz por x razón nos lo hacía saber. Entonces realmente no”, afirmó.

