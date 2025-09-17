NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Richard Grenell

¿Aún es posible la diplomacia entre EE.UU. y el régimen de Maduro? Enviado especial de Trump defiende la búsqueda de un acuerdo

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, Daniel Erikson, exasesor del expresidente Joe Biden para América Latina, explicó la viabilidad de la propuesta dadas las circunstancias actuales.

Mientras avanza el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para enfrentar a los carteles de la droga, el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, ha sugerido insistir en explorar la vía diplomática y el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante su participación en el encuentro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizado en Paraguay, Grenell aseguró que se “debe evitar una guerra”.

“He visto a Nicolás Maduro, me he sentado en una misma habitación directamente enfrente de él. He articulado la posición de America First. Entiendo lo que él quiere y yo creo que aún podemos lograr un trato. Yo creo en la diplomacia. Yo creo que debemos evitar una guerra”, expresó Grenell, manifestando su inclinación por el diálogo y su deseo de evitar un conflicto armado en la región.

Durante una entrevista con NTN24, Daniel Erikson, exasesor del expresidente Joe Biden para América Latina, se refirió a la postura adoptada por Grenell y aseguró que un diálogo con el régimen de Maduro es “muy difícil”.

Erikson argumentó que actualmente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela se encuentran en un momento muy delicado y que la Administración del presidente Trump quiere presionar más a Maduro para que sepa que Venezuela necesita una transición a la democracia.

“Es siempre muy difícil tener un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela porque los dos países tienen conceptos muy diferentes de su relación diplomática y también del estado de democracia en el país”, dijo.

Por último, dijo que “Maduro está bajo tanta presión que es imprevisible saber las acciones que puede tomar por parte de su régimen”.

“Este despliegue militar es algo muy importante, claro que está causando una reacción dentro de Venezuela también y es parte de la estrategia que tiene la Administración (Trump)”.

Actualmente, el Gobierno del presidente Donald Trump adelanta un despliegue naval en aguas del Caribe y Latinoamérica para combatir los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles que es atribuido a Maduro, por quien EE. UU. ofrece 50 millones de dólares de recompensa.

