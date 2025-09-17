NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
FAO

Régimen de Maduro denuncia en la FAO la intercepción "ilegal" de un barco pesquero por parte de EE.UU.

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez considera que el operativo militar contra el narcotráfico, que realiza EE.UU., afecta negativamente la pesca en Venezuela.

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, denunció este miércoles ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), lo que considera como una "ilegal intercepción" de una embarcación de pescadores, por parte del gobierno de Estados Unidos durante la operación militar contra el narcotráfico, que desarrollan en el Caribe.

"Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional por parte del Gobierno de los EE.UU.", señaló Rodríguez a través de su cuenta en Telegram, donde además compartió la comunicación.

El pasado sábado 13 de septiembre el régimen de Nicolás Maduro informó que militares estadounidenses retuvieron por al menos ocho horas la embarcación que navegaba en aguas venezolanas, a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla.

"El buque destructor estadounidense en referencia se encontraba equipado con armamento de guerra, incluidos potentes misiles de crucero, siendo tripulado por efectivos militares altamente entrenados", señaló la vicepresidenta, quien insistió en que los pescadores venezolanos no trasportaban armas de ninguna naturaleza.

Además, la funcionaria del chavismo reclamó que el procedimiento no fue notificado a las autoridades venezolanas.

"Luego de la ilegal intercepción, el navío de guerra estadounidense desplegó dieciocho efectivos militares con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, privando de libertad a los pescadores e impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de una faena autorizada de pesca de atún", añadió.

Delcy Rodríguez instó a la FAO a pronunciarse firmemente, al considerar que este tipo de operaciones afecta negativamente la actividad pesquera del país.

Este martes, el presidente Donald Trump informó que hasta la fecha, ha eliminado tres embarcaciones en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra lanchas que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.

"De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero vieron dos", señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

"Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar a Nicolás Maduro.

