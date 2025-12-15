NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Muerte

Autoridades de Los Ángeles investigan como homicidio la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer

diciembre 15, 2025
Por: Diana Pérez
Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner | Foto: AFP
Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner | Foto: AFP
Rob Reiner además de ser director también era actor, carrera en la que alcanzó la fama cuando interpretó al torpe yerno de Michael “Meathead” Stivic en la serie de los 70 “All in the Family”.

El mundo del cine y la televisión se encuentra conmocionado luego de conocerse la triste noticia de la muerte del reconocido director de cine, Rob Reiner, y su esposa, Michele Singer Reiner.

Reiner, famoso por dirigir proyectos como “Mi primer amor”, y su esposa, fueron hallados sin vida en su casa en su mansión en Los Ángeles.

Sin embargo, la muerte de ambos está siendo investigada por las autoridades como un “aparente homicidio”.

Esto porque Rob y Michele fueron hallados muertos con aparentes heridas de arma blanca, según varios medios estadounidenses.

La Policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que los detectives de homicidios habían sido enviados a la residencia de los Reiner.

o

El Departamento de Policía de Los Ángeles aseguró que: “De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación de un aparente homicidio”.

Por su parte, el subjefe de la Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, indicó que nadie “ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”.

“No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”, agregó.

El medio CNN afirmó que un portavoz de la familia del cineasta confirmó la muerte de Reiner y su esposa Michele.

Ante la noticia del fallecimiento del reconocido director y su esposa, el gobernador de California, Gavin Newsom; el expresidente estadounidense Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris emitieron comunicados expresando sus condolencias.

"Rob será recordado por su notable filmografía y por su extraordinaria contribución a la humanidad", dijo Newsom en X, y afirmó que tenía "el corazón roto por la trágica pérdida".

Mientras que la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseveró que el trabajo de Reiner logró un impacto en “generaciones de estadounidenses”.

Barack Obama, expresidente de la unión americana, señaló que bajo las historias de Reiner había “una profunda creencia en la bondad de las personas, y un compromiso de por vida con llevar esa creencia a la acción”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también publicó un sentido mensaje de condolencias: “Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto”.

o

Y afirmó que el reconocido y aclamado director siempre “usó sus dones en el servicio a los demás”.

Rob Reiner además de ser director también era actor, carrera en la que alcanzó la fama cuando interpretó al torpe yerno de Michael “Meathead” Stivic en la serie de los 70 “All in the Family”.

En 1989 actuó y dirigió la comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally”.

Sin embargo, su historial como director cuenta también con exitosas producciones como “Mi primer amor”, “New Girl”, “Mi querido presidente”, “Cuestión de honor”, y “El Lobo de Wall Street”.

Temas relacionados:

Muerte

Homicidio

Cine

Hollywood

Los Ángeles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto: NTN24
María Corina Machado

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 que la extracción de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera.
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Frontera entre Perú y Chile / FOTO: EFE
Frontera de Chile

“El estado no se ha responsabilizado de las fronteras”: experto sobre el nuevo cruce entre peruanos y chilenos

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos revoca visa a funcionario de país caribeño acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen

Nicolás Maduro/ Candidato Presidencial - Foto AFP
Candidato Presidencial

Candidato de país caribeño anuncia que una vez tome posesión presidencial romperá relaciones con Venezuela en caso de que "no haya un cambio"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Presidente de Ucrania asegura que no ha recibido respuesta de EE.UU. a las últimas propuestas de paz: "No queremos que se repita la guerra"

Frontera entre Perú y Chile / FOTO: EFE
Frontera de Chile

“El estado no se ha responsabilizado de las fronteras”: experto sobre el nuevo cruce entre peruanos y chilenos

Visa - Foto Canva de referencia
visas

Estados Unidos revoca visa a funcionario de país caribeño acusado de apoyar a las bandas terroristas y obstruir la lucha contra el crimen

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Jugadores de la Selección de Portugal - Fotos: AFP
Cristiano Ronaldo

Cristiano jugará su sexto Mundial: A pesar de no estar frente a Armenia, Portugal metió 9 goles y selló su boleto al máximo torneo FIFA

Nicolás Maduro/ Candidato Presidencial - Foto AFP
Candidato Presidencial

Candidato de país caribeño anuncia que una vez tome posesión presidencial romperá relaciones con Venezuela en caso de que "no haya un cambio"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Estados Unidos

Enviado especial de Estados Unidos se reunirá con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

La historia no conocida del general al frente del despliegue en el Caribe: le llaman "razin" por su estilo agresivo como piloto de F-16

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre