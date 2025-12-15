Autoridades de Los Ángeles investigan como homicidio la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer

El mundo del cine y la televisión se encuentra conmocionado luego de conocerse la triste noticia de la muerte del reconocido director de cine, Rob Reiner, y su esposa, Michele Singer Reiner.

Reiner, famoso por dirigir proyectos como “Mi primer amor”, y su esposa, fueron hallados sin vida en su casa en su mansión en Los Ángeles.

Sin embargo, la muerte de ambos está siendo investigada por las autoridades como un “aparente homicidio”.

Esto porque Rob y Michele fueron hallados muertos con aparentes heridas de arma blanca, según varios medios estadounidenses.

La Policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que los detectives de homicidios habían sido enviados a la residencia de los Reiner.

El Departamento de Policía de Los Ángeles aseguró que: “De momento no hay más detalles disponibles y continúa la investigación de un aparente homicidio”.

Por su parte, el subjefe de la Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, indicó que nadie “ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”.

“No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar conversar con todos los miembros de la familia que podamos”, agregó.

El medio CNN afirmó que un portavoz de la familia del cineasta confirmó la muerte de Reiner y su esposa Michele.

Ante la noticia del fallecimiento del reconocido director y su esposa, el gobernador de California, Gavin Newsom; el expresidente estadounidense Barack Obama y la exvicepresidenta Kamala Harris emitieron comunicados expresando sus condolencias.

"Rob será recordado por su notable filmografía y por su extraordinaria contribución a la humanidad", dijo Newsom en X, y afirmó que tenía "el corazón roto por la trágica pérdida".

Mientras que la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseveró que el trabajo de Reiner logró un impacto en “generaciones de estadounidenses”.

Barack Obama, expresidente de la unión americana, señaló que bajo las historias de Reiner había “una profunda creencia en la bondad de las personas, y un compromiso de por vida con llevar esa creencia a la acción”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también publicó un sentido mensaje de condolencias: “Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto”.

Y afirmó que el reconocido y aclamado director siempre “usó sus dones en el servicio a los demás”.

Rob Reiner además de ser director también era actor, carrera en la que alcanzó la fama cuando interpretó al torpe yerno de Michael “Meathead” Stivic en la serie de los 70 “All in the Family”.

En 1989 actuó y dirigió la comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally”.

Sin embargo, su historial como director cuenta también con exitosas producciones como “Mi primer amor”, “New Girl”, “Mi querido presidente”, “Cuestión de honor”, y “El Lobo de Wall Street”.