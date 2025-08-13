NTN24
Yvan Gil

Régimen convocó a los embajadores en Venezuela para hablarles del "show risible" de la recompensa por Maduro

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
El funcionario del chavismo solicitó a la comunidad internacional condenar la acción de Washington contra la llamada "revolución bolivariana".

El canciller del régimen venezolano, Yván Gil, convocó este martes a embajadores y diplomáticos para denunciar lo que tilda como "show risible" y "actos terroristas" tras el anuncio de la millonaria recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, a cambio de información o captura de Nicolás Maduro, a quien considera uno de los narcotraficantes más grandes del mundo.

Para Gil, la recompensa de 50 millones de dólares, además esconde una supuesta amenaza militar por parte del gobierno de Donald Trump contra el régimen de Maduro.

"Hemos señalado la grave amenaza militar que representa Estados Unidos, que se ampara en un supuesto derecho para "combatir" a los carteles en Latinoamérica, intentando convertir nuestra región en un nuevo escenario de guerra colonial", indicó a través de sus redes sociales.

El funcionario del chavismo solicitó a la comunidad internacional condenar la acción de Washington contra la llamada "revolución bolivariana".

"Venezuela hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que repudie estos actos terroristas propiciados por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados fascistas de la derecha venezolana", dijo.

En 2020, Washington acusó formalmente a Maduro de "narcoterrorismo" y conspiración para traficar drogas y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera capturarlo.

La administración del expresidente demócrata Joe Biden subió la recompensa a 25 millones de dólares, pero el pasado 7 de agosto Donald Trump la duplicó a 50 millones de dólares, un monto mayor al ofrecido por terroristas como Osama Bin Laden.

"Es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional", acusó la fiscal general Pam Bondi en un vídeo subido a su cuenta de la red social X.

Bondi acusa al mandatario venezolano de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en Estados Unidos.

Hasta la fecha, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) "ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, con casi siete toneladas vinculadas" al propio líder chavista, precisa Bondi.

