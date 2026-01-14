Sin evidencia alguna, Delcy Rodríguez asegura en cadena nacional que "406" presos políticos han sido "liberados"

Sin evidencia alguna, Delcy Rodríguez aseguró en cadena nacional que ya suman "406" presos políticos "liberados en estos días".

Junto a su hermano, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el solicitado por la justicia de Estados Unidos, Diosdado Cabello, la jefe encargada del régimen sostuvo que "se está trabajando en coordinación con todos los órganos de justicia de Venezuela".

Rodríguez, agregó que el proceso de excarcelación “no ha culminado y se mantiene abierto".

El número de presos políticos excarcelados recientemente por el régimen venezolano no es "significativo" como dijo Jorge Rodríguez hace unos días.

Mientras la dictadura asegura haber "liberado" a cientos de presos políticos durante los primeros días de enero de 2026, cifras de organizaciones de derechos humanos reportan números inferiores debido a procesos de verificación en curso.

Entre esas víctimas que ya se encuentran con sus familias, 15 son trabajadores de la prensa que fueron excarcelados este miércoles 14 de enero.

A pesar de estas medidas, diferentes ONG de DD. HH. advierten que aún permanecen en prisión más de 800 presos políticos en Venezuela.

Entre los liberados recientemente destacan figuras como la activista Rocío San Miguel, los políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri, y los periodistas Roland Carreño y Carlos Julio Rojas.

El régimen de Venezuela ha liberado a algunos presos políticos, pero de forma gradual y parcial, generando dudas sobre la totalidad de los liberados y la permanencia de la represión.

Por ello, algunos analistas políticos consultados por NTN24 hablan de la posibilidad de que la narco-dictadura esté replicando la ‘puerta giratoria’ en Venezuela.

Dicha maniobra consiste en llevar a cabo un ciclo de detenciones y liberaciones selectivas, es decir, mientras el régimen libera a un grupo de presos políticos (generalmente para reducir la presión internacional o durante procesos de negociación), simultáneamente detiene a nuevas personas por motivos similares.