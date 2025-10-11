NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
"Cheaf", la app que combate el desperdicio de alimentos en América Latina

octubre 11, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Kim Durand, economista e ingeniero aeroespacial francés, creó "Cheaf", una aplicación que lucha contra el alto desperdicio de alimentos en el mundo, redirigiendo productos en buen estado a personas de bajos recursos a precios más accesibles.

Preocupado por las toneladas de comida que terminan en los vertederos cada año, Kim Durand ideó "Cheaf", una plataforma que busca reducir el desperdicio alimentario y, al mismo tiempo, ayudar a quienes más lo necesitan. “En Colombia, solo se desperdician cerca de 10 millones de toneladas de comida al año, mientras que una parte significativa de la población vive en condiciones de pobreza,” comentó Durand en entrevista con Clic Verde .

“Nuestra misión es recuperar esos excedentes de alimentos en buen estado de restaurantes, supermercados y panaderías, y venderlos a precios más bajos a personas que no pueden acceder a productos frescos y saludables.”

El funcionamiento de la app es simple: los negocios que tienen productos cercanos a su fecha de caducidad o en exceso, los ponen en la plataforma a precios reducidos, típicamente entre un 30% y 50% menos del valor original. El usuario puede adquirir estos alimentos de manera fácil y rápida. Desde su lanzamiento en 2020, la app ha tenido éxito en México, Chile y Argentina, y está por expandirse a Colombia.

Hasta ahora, "Cheaf" ha logrado rescatar más de 10 millones de kilos de comida y ha contribuido a evitar la emisión de casi 25 millones de kilos de CO2. La recepción en los mercados ha sido positiva, especialmente entre los consumidores conscientes del impacto ambiental y social del desperdicio alimentario. “Hemos trabajado con más de 2.500 negocios, incluidos grandes nombres como Cencosud o Juan Valdés. Los usuarios están cada vez más interesados en apoyar iniciativas que promuevan el consumo responsable,” explicó Durand.

La app también ha ayudado a reducir el desperdicio en productos con corta vida útil como pan, pasteles, frutas, verduras y lácteos. Aunque aún queda mucho por hacer, el objetivo de Durand es claro, “Esperamos poder ser parte de la solución global al desperdicio de alimentos, que es un problema común en todos los países, y cambiar la forma en que consumimos, ayudando a quienes más lo necesitan.”

