“China está profundamente conmocionada”: el mensaje de la oficina de Asuntos Exteriores de China tras la captura de Nicolás Maduro

China, uno de los principales aliados del régimen de Nicolás Maduro, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, se pronunció frente a las acciones ejecutadas por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos en la madrugada de este sábado en territorio venezolano que permitieron la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

Desde esta cartera, la nación asiática expresaron su rechazo ante esta situación, señalando que estos actos “violan el derecho internacional”, ya que no se respeta la soberanía.

“China está profundamente conmocionada y condena energéticamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y las acciones contra su presidente”, se indica por medio de la cuenta oficial de la vocería del Ministerio de Asuntos Exteriores.

“Estos actos hegemónicos de Estados Unidos violan gravemente el derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello”, añadió en su pronunciamiento.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China instaron al gobierno de los Estados Unidos liderado por el presidente Donald Trump a “respetar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a dejar de violar la soberanía y la seguridad de otros países”.

Este pronunciamiento desde el gobierno chino se suma al emitido en horas de la mañana por parte de Irán, una de las naciones que mantiene un estrecho vínculo con la nación sudamericana, la cual, por medio de un comunicado, condenó “firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país".

Otro de los países que ha expresado su preocupación fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien ante esta situación señaló: “Expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.