Sábado, 27 de diciembre de 2025
Rusia

Ciudad en Rusia se convierte en la más fría de esta Navidad al rozar los -60°C

diciembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Bajas temperaturas en Yakutsk. ciudad situada al este de Siberia, en Rusia - Foto: X
El frío extremo obliga a los habitantes de esta zona a llevar hasta diez capas de ropa para poder desplazarse en el exterior.

La llegada del invierno de 2025 ha puesto sobre la mesa el debate sobre cuál es la ciudad más fría del mundo.

Dicho reconocimiento lo ostenta Yakutsk, en Siberia (Rusia), donde se han alcanzado registros extremos de hasta –71 °C.

Yakutsk pertenece a Yakutia (formalmente la República de Sajá), siendo su capital y ciudad más importante, una vasta región en el extremo noreste de Siberia, Rusia, famosa por sus inviernos extremadamente fríos.

En esta Navidad, el descenso de las temperaturas en Yakutsk roza los -60°C, temperatura que representa un frío extremo el cual supera los límites de lo que la mayoría de los seres humanos experimentará jamás.

Según reportes, la vida cotidiana en Yakutsk depende de sistemas de calefacción constantes y una alimentación basada en carne y pescado.

El frío extremo también obliga a los habitantes de esta zona a llevar hasta diez capas de ropa para poder desplazarse en el exterior.

En enero, el mes más crudo del año, esta ciudad apenas recibe cuatro horas de luz solar al día, lo que agrava la sensación térmica.

En Yakutsk, adempas, hay vehículos adaptados para soportar el frío extremo. Por su parte, los establecimientos comerciales abren en horarios reducidos durante los días más gélidos.

A continuación, los efectos inmediatos de las bajas temperaturas de Yakutsk en el cuerpo humano:

  • Congelación instantánea: La piel expuesta puede sufrir quemaduras por frío y congelarse en menos de 2 minutos.
  • Dificultad respiratoria: El aire es tan frío y seco que puede irritar severamente los pulmones y causar broncoespasmos (sensación de que el pecho se cierra) al intentar inhalar profundamente.
  • Hipotermia extrema: Sin la vestimenta térmica adecuada de varias capas, la temperatura corporal cae rápidamente, llevando a la pérdida de consciencia en minutos.

Expertos detallan que condiciones climáticas como las registradas en Yakutsk, se encuentran principalmente en lugares como la cima del monte Everest o en laboratorios especializados.

