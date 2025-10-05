Claudia Sheinbaum cumple un año de gobierno: avances, desafíos y estrategias de seguridad

En el programa La Tarde de NTN24, el director del Instituto de Desarrollo Económico en el Instituto Mexicano para la Competitividad y especialista en políticas públicas, Óscar Ocampo, analizó el reciente discurso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al cumplirse su primer año de gobierno.

Durante su intervención, Sheinbaum fue clara al rechazar cualquier tipo de intervencionismo extranjero, lo que, según Ocampo, podría interpretarse como “simbolismos alrededor de la relación con Estados Unidos que permearon a lo largo del discurso, quizá más para consumo doméstico”, explicó el analista.

En materia de seguridad, la mandataria destacó una reducción en la tasa de homicidios, con 27 asesinatos menos en un periodo de doce meses, aunque Ocampo advirtió que el panorama no es del todo alentador.

“Si hay un avance, ahora también hay un incremento en las desapariciones; hasta ahora no se ha podido ofrecer una respuesta convincente sobre por qué los últimos años se ha incrementado sistemáticamente el número de personas desaparecidas”, señaló.

En cuanto a la reducción de la pobreza, Ocampo subrayó que los próximos avances deberán provenir del crecimiento económico y no solo de los programas sociales o la política salarial.

“Va a tener que ser por otras vías. La mejor receta, al final, es el crecimiento económico. La política salarial está llegando a su tope, y ahora las reducciones tendrán que venir por la vía de la productividad”, concluyó el experto.