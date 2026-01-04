NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

¿Cómo gestionó EE. UU. el operativo contra Maduro? Agente especial retirado del FBI lo explica

enero 4, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Programa: La Tarde
El agente retirado del FBI expresó que es “justificable la actuación de estas unidades y la actuación del presidente Trump, en frente a los abusos que ha cometido Nicolás Maduro”.

En el programa La Tarde de NTN24, César Paz, agente retirado del FBI, explicó cuál es el mérito de una extracción tan limpia como la que ocurrió en la madrugada del 3 de enero.

o

Es una extracción de un operativo que se ha venido planificando desde hace varios meses, unidades de inteligencia, no solamente de aquí dentro de Estados Unidos”, comentó.

Asimismo, el experto dijo que la gente que ha estado en “Venezuela, ha reunido la información suficiente como para hacer o formular un plan como el que se vio hace un par de días, y ejecutarlo de tal manera que no hubo demasiados disturbios, que no hubo demasiado daño”.

“Estos operativos obviamente son violentos son rápidos, pero es más que justificable la actuación de estas unidades y la actuación del presidente Trump, en frente a los abusos que ha cometido Nicolás Maduro”, añadió.

Además, reiteró que “Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles, y 15 integrantes en total fueron imputados, aquí (Estados Unidos) aproximadamente hace tres años en una corte federal con cargos de narcoterrorismo”.

Ahora, los puntos particulares que hicieron esta operación como algo único o extraordinario es: “número uno, que el presidente Trump hizo inminente el actuado bajo un marco legal que los cubre en el título 50 del código de los Estados Unidos”, esto de acuerdo con Paz.

En ese contexto, “por medio del título 50 el presidente Trump pudo hacer uso de unidades especiales de la agencia de inteligencia de la CIA, para poder este tipo de operativos fuera de Estados Unidos en el exterior”, relató.

o

De igual manera, el “título 10, otro marco legal, le cubre al presidente, le otorga derechos para poder ejecutar este tipo de operativos, pero utilizando los recursos de las fuerzas armadas, ha sido muy bien planificado el hecho que fue rápido y contundente”.

Finalmente, concluyó que “aquí no hay ningún tipo de arbitrariedad, en parte ni del presidente Trump, ni de su gabinete, ni de los que participaron en el operativo, (…) este marco legal no solamente lo tiene Estados Unidos, lo tiene Colombia, lo tiene Perú, y los han utilizado otros presidentes aquí en Estados Unidos”.



