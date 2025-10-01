¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

En medio de crecientes tensiones, Nicolás Maduro reapareció públicamente con una boina roja al estilo de Hugo Chávez y una túnica negra ceremonial, tras recibir un doctorado honoris causa en “materia de seguridad” por parte de la Universidad Militar Bolivariana.

Sin embargo, mientras el mandatario venezolano celebraba, desde Washington, el expresidente Donald Trump lanzó una advertencia directa: está evaluando acciones militares contra los carteles de la droga que operan desde Venezuela y que, según sus palabras, “vienen por tierra hacia Estados Unidos”.

El tema fue abordado en el programa Ángulo de NTN24, donde el analista político-militar Eric Rojo; el director de asuntos internacionales del Security College US, Guillermo Pacheco, y el exoficial de seguridad nacional ejecutiva de Estados Unidos, Guillermo Cueto, analizaron las implicaciones de este posible ataque.

Guillermo Pacheco señaló que, de darse, serían “ataques muy específicos en lugares estratégicos, como ya se ha hecho en mar abierto bajo jurisdicción internacional”. Para él, el despliegue militar de Trump deja claro que “la inacción dejó de ser una alternativa. La respuesta militar de Venezuela no tiene ninguna opción contra lo que pudiera ser en algún momento Estados Unidos”, afirmó.

Por su parte, Eric Rojo cuestionó la legitimidad del régimen chavista: “Maduro es un dictador, está en el poder a la fuerza, porque el pueblo venezolano no ha podido o no ha tenido la suficiente voluntad para deshacerse de él”.

Asimismo, Guillermo Cueto destacó que el impacto del chavismo ya trasciende fronteras: “Maduro ha invadido a los Estados Unidos y ha causado por lo menos 400 mil víctimas a través de la importación de fentanilo y la integración de distintos carteles”.