"En 48 horas se acabaría la bulla": experto en seguridad sobre eventual operación terrestre contra el Cartel de los Soles en Venezuela

Luis Quiñónez, experto en seguridad internacional, veterano de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y piloto de guerra, dijo en El Informativo de NTN24 que "en 48 horas se acabaría la bulla" ante un eventual ataque terrestre estadounidense contra el Cartel de los Soles en Venezuela.

Quiñónez expuso cómo se daría una operación terrestre estadounidense en suelo venezolano, que considera necesaria para "capturar a esta gente", pues con una ofensiva aérea no cree que sea suficiente.

El escenario planteado por Quiñónez se dio luego de que el presidente Donald Trump asegurara el martes que su Gobierno perseguirá a los carteles de la droga "que llegan por tierra" de Venezuela después de que el ejército estadounidense atacara varios barcos que, según afirmó, transportaban drogas ilícitas desde ese país.

El experto en seguridad nacional aseguró que Maduro y los demás integrantes del régimen están buscando impunidad, pues esperan que Estados Unidos desestime los cargos y levante la recompensa ofrecida por información que contribuya con su captura.

"Lo que hay que hacer es bombardear los puntos estratégicos militares, de esa forma los dejamos ciegos y los dejamos sin oír lo que está sucediendo porque no se pueden comunicar", explicó Quiñónez, quien expuso el procedimiento militar en el que todos los actores del despliegue actuarían.

El equipo estadounidense, de acuerdo con Quiñónez, ha estado practicando cómo entrar en un lugar "así de resguardado" y cuenta con las herramientas necesarias para evitar una posible fuga, en caso de que se presente el ataque.

Cuando eso pase puede ser tan rápido que en 48 horas se acabaría la bulla, sabemos ahorita que 85% de los militares están con nosotros, ellos no quieren apoyar a Maduro, hay un 5% a los que les han lavado el cerebro que sí apoyarían a Maduro.

El exmilitar estadounidense afirmó, sin embargo, que los soldados que aún buscan defender el régimen podrían ser controlados por los mismos efectivos venezolanos que están en contra de Maduro.

"Sería una gran ventaja porque de esa manera se eliminaría lo mayor posible la pérdida humana, las heridas que puedan haber de los dos lados y la situación se podría resolver de manera muy rápida", señaló.

Quiñónez también se refirió a las declaraciones del martes en las que Trump reveló que Estados Unidos fue directamente amenazado por Rusia, por lo que envió dos submarinos cerca de las costas del país europeo.

"Para demostrarles que no estamos tomando esas clases de comentarios de una manera casual, se enviaron los submarinos para decir, 'muy bien, si ustedes piensan actuar como tu secretario está diciendo o el ministro de defensa de Rusia está diciendo, pues vamos a estar preparados'", dijo Quiñónez.

El experto en seguridad aseguró que en caso de que Rusia llegase a lanzar una bomba a los Estados Unidos, "inmediatamente les van a caer por lo menos 60 bombas que acabaría con la mayoría del país".

"Una guerra en esta época con estas armas que tenemos, la verdad es que nadie, nadie puede ganarla porque serían millones de personas las que pagarían la vida (…) Y si es cierto que en Rusia están tan locos que quieren llegar a un conflicto que nadie va a ganar y son capaces de declarar la Tercera Guerra Mundial solo para quedarse con la suya, que Dios nos ayude", añadió Quiñónez.

En un escenario como ese, Quiñónez anticipó que la mayoría del planeta se vería afectado "por las condiciones y la radiación que estallaría", por lo que no es conveniente para ningún país llegar a tal instancia.