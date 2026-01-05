Con temple nervioso, Diosdado Cabello envía mensaje a sus "colaboradores" desde la clandestinidad: "Que nadie le haga el juego al imperialismo"

Diosdado Cabello apareció vía Zoom desde un lugar no revelado para exigir a otros miembros del régimen venezolano "no dejarse dividir por Estados Unidos".

Evidentemente nervioso, el ‘número dos del chavismo’ envió un mensaje a sus “colaboradores” desde la clandestinidad.

“Recuerden la campaña enorme que había para dividir a la Fuerza Armada y el movimiento revolucionario. No han podido, esa primera etapa fracasó”, dijo el ministro de Interior de la tiranía venezolana.

“Secuestraron al presidente Nicolás Maduro y ahora van por la segunda etapa”, continuó el prófugo de la justicia norteamericana.

“Que nadie se ponga a hacerle juego al imperialismo, que nadie se ponga a creer en cuentos de camino", añadió.

Considerado por la Casa Blanca como uno de los cabecillas de la célula criminal Cartel de los Soles, Cabello, se encuentra en paradero desconocido desde que Maduro fue arrestado.

El Gobierno de los Estados Unidos ofrece, hasta el momento, una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Cabello.

Esta cifra fue actualizada por el Departamento de Estado en el marco de una intensificación de las acciones legales contra figuras clave de la dictadura venezolana.

VEA TAMBIÉN Maduro y Cilia Flores ya tienen abogados: el dictador será representado por el reconocido jurista que defendió a Julian Assange o

El socio mayor de Cabello, Nicolás Maduro, fue capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas durante una operación militar de fuerzas estadounidenses.

El otrora jefe del régimen venezolano se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.