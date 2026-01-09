Confirman novena excarcelación en Venezuela: Aracelis Del Carmen Balza Ramírez, detenida desde octubre en el Helicoide

Cerca de la 1:30 de la tarde en Caracas se confirmó la excarcelación desde El Helicoide de la ciudadana Aracelis Del Carmen Balza Ramírez.

Pese a que Jorge Rodríguez anunció "un número importante" de excarcelados, hasta ahora son apenas nueve quienes recuperaron la libertad.

Balza Ramírez fue detenida el 19 de octubre de 2025 en su residencia por funcionarios de seguridad del régimen, horas después de participar o estar relacionada con actos por la canonización de San José Gregorio Hernández en Isnotú, Trujillo.

Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, la detención ocurrió sin orden judicial, constituyendo una violación de derechos humanos, en medio de una ola de persecución política en el estado Trujillo tras los eventos religiosos.

Horas antes, tras el anuncio del jefe de la Asamblea Nacional del régimen, el Gobierno de España, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, dio a conocer que cinco de los ciudadanos españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se encontraban detenidos por parte del régimen, han sido liberados este jueves 8 de enero.