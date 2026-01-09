NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Viernes, 09 de enero de 2026
Presos políticos

Confirman novena excarcelación en Venezuela: Aracelis Del Carmen Balza Ramírez, detenida desde octubre en el Helicoide

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Entrada del Helicoide (EFE)
Entrada del Helicoide (EFE)
Balza Ramírez fue detenida el 19 de octubre de 2025 en su residencia por funcionarios de seguridad del régimen.

Cerca de la 1:30 de la tarde en Caracas se confirmó la excarcelación desde El Helicoide de la ciudadana Aracelis Del Carmen Balza Ramírez.

Pese a que Jorge Rodríguez anunció "un número importante" de excarcelados, hasta ahora son apenas nueve quienes recuperaron la libertad.

o

Balza Ramírez fue detenida el 19 de octubre de 2025 en su residencia por funcionarios de seguridad del régimen, horas después de participar o estar relacionada con actos por la canonización de San José Gregorio Hernández en Isnotú, Trujillo.

Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, la detención ocurrió sin orden judicial, constituyendo una violación de derechos humanos, en medio de una ola de persecución política en el estado Trujillo tras los eventos religiosos.

Horas antes, tras el anuncio del jefe de la Asamblea Nacional del régimen, el Gobierno de España, por medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, dio a conocer que cinco de los ciudadanos españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se encontraban detenidos por parte del régimen, han sido liberados este jueves 8 de enero.

Temas relacionados:

Presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Prisión - Foto de referencia Canva
Familiares de presos políticos

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Donald Trump y Gustavo Petro. (EFE)
Gustavo Petro

Petro y Trump sostuvieron una llamada en medio de tensiones entre ambos gobiernos tras captura de Maduro

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que va a "regresar a Venezuela lo antes posible" y ofreció darle su Nobel de Paz a Trump tras la captura de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Prisión - Foto de referencia Canva
Familiares de presos políticos

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

'Zootopia 2' se ha convertido en un gran éxito entre el público-Foto: EFE
taquilla

Estas son las películas más taquilleras del 2025: una película animada hecha en China y 'Zootopia 2' fueron los grandes éxitos en los cines

Foto de referencia (EFE)
F1

Este país acogerá un Gran Premio de la Fórmula 1 en 2027 y 2028: "por fin un circuito real"

José Antonio Kast y Marco Rubio - EFE
Chile

"Confiamos en que Chile impulsará prioridades compartidas": Marco Rubio felicitó a José Antonio Kast por su victoria presidencial

Donald Trump y Gustavo Petro. (EFE)
Gustavo Petro

Petro y Trump sostuvieron una llamada en medio de tensiones entre ambos gobiernos tras captura de Maduro

Club Atlético Vinotinto de Ecuador - Foto: EFE
La Vinotinto

Histórico equipo español compra a club de importante liga de Sudamérica que nació como homenaje a la Selección venezolana

Emotiva celebración de Luis Díaz en la fecha 15 de la Bundesliga - Foto: EFE
Luis Díaz

Se agranda la familia de Luis Díaz; así lo comunicó su esposa Geraldine Ponce

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre