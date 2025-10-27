Congresista estadounidense asegura que los días de Maduro como "narcotraficante y líder ilegítimo" están contados

El congresista republicano Carlos Antonio Giménez, representante por el distrito 26 de Florida ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aseguró este domingo que los días de Nicolás Maduro como "narcotraficante y líder ilegítimo" están contados.

Las declaraciones del funcionario estadounidense se dieron en una publicación en su cuenta oficial de X en la que compartió el fragmento de una entrevista que la cadena estadounidense de noticias NewsNation le realizó.

"El Cartel de los Soles ha envenenado nuestras comunidades durante demasiado tiempo, alimentando la adicción, la muerte y el caos. Los días de Nicolás Maduro como narcotraficante y líder ilegítimo están contados. La justicia pronto desmantelará su régimen narcoterrorista", escribió Giménez.

Las palabras del congresista durante la parte de la entrevista que subió a sus redes sociales fueron además contundentes en contra de los carteles de la droga en el Caribe, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó un despliegue militar para eliminar el narcotráfico que asegura lleva drogas a su país.

"Tenemos una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro", recordó Giménez y agregó que, como cabeza del régimen venezolano, Maduro ha sido nombrado "jefe de un cártel internacional de narcotraficantes y terroristas, el Cártel de los Soles, y es un presidente ilegítimo".

Giménez aseguró que la administración Trump no encuentra razones para mantener a Maduro en Venezuela y se refirió a las recientes preguntas acerca de si habrá o no un cambio de régimen en el país sudamericano.

"Ahora bien, ¿querrá el presidente Trump hacer algo para cambiar el régimen? Eso depende del presidente. Lo único que sé es que tiene los recursos necesarios para, básicamente, utilizar cualquier opción que desee, y creo que eso es lo que está haciendo el ejército en este momento, poner estas opciones al alcance del presidente y ver qué hace", aseguró Giménez.

Lo que Trump quiere hacer principalmente, de acuerdo con Giménez, es detener el flujo de "estos venenos que han matado a más de medio millón de estadounidenses en los últimos cinco años", indicó, en referencia a las drogas que han ingresado a los Estados Unidos.

El político de 71 años recordó además que cuando tuvo a Christopher Wray, abogado y exdirector del FBI, frente a su subcomité le preguntó por qué no designaban a los carteles como terroristas, pues estaban matando a cientos de miles de estadounidenses. Giménez explicó que él le respondió en su momento que era debido a una cuestión legal.

"Me alegro de que el presidente (Trump) haya designado finalmente no solo al Cartel de los Soles, sino a todos esos carteles, incluidos los de México, como organizaciones terroristas, porque llevan mucho tiempo matando a estadounidenses", expresó en la entrevista del fin de semana con el medio de comunicación de su país.