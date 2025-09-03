NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Rick Scott

"Cualquiera que introduzca droga debería ser ejecutado o estar en prisión (...) Están matando a nuestros niños": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En una entrevista exclusiva para NTN24, el senador estadounidense pidió que la recompensa por Nicolás Maduro aumente "lo antes posible” y lo comparó con Osama Bin Laden.

En medio de una entrevista exclusiva para NTN24, el senador estadounidense Rick Scott ha pedido que la recompensa por Nicolás Maduro aumente a 100 millones de dólares "lo antes posible”.

"Bueno lo primero, Maduro es el jefe del Tren de Aragua y el cartel de los Soles. Son carteles de la droga. Y lo segundo, robó las elecciones en Venezuela al menos en dos ocasiones, pero lo más importante es que debe estar en prisión. Hace daño a la gente de Venezuela y a los americanos debido a las muertes que provoca la droga que envía a este país”, dijo.

El senador instó a aumentar la recompensa por la captura de Maduro de los actuales 50 millones de dólares a 100 millones.

"No ha sido capturado, así que se debe aumentar más. Yo creo que 100 millones sería una buena cifra. Maduro ha robado mucho dinero de la gente de Venezuela y así se financia", afirmó.

Asimismo, el legislador republicano elogió el ataque estadounidense contra una embarcación que, según Donald Trump, llevaba drogas hacia Estados Unidos, mientras navegaba en aguas internacionales.

o

“Valoro mucho cómo Trump se preocupa por la gente de Venezuela y por la seguridad nacional y la salud de mi país. Valoro lo que Marco Rubio está haciendo como Secretario de Estado. Espero que Maduro y cualquier otra persona relacionada con los carteles y que introduzca droga a este país sea arrestada y llevada a prisión. Cualquiera que introduzca droga debería ser ejecutado o estar en prisión", dijo.

“Maduro lo controla todo. Está todo absolutamente controlado por Maduro. Es el jefe del cartel de los Soles y del Tren de Aragua”, agregó.

Respecto a la posibilidad de capturar a Maduro en aguas internacionales, Scott fue enfático: “Espero que sí. Debería ser detenido y trasladado a prisión”, dijo.

El senador también respaldó las acciones del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio en la lucha contra el narcotráfico.

“El presidente Trump no va a permitir que entre droga a este país. Los carteles matan a nuestros niños con la ayuda de la China comunista. Hay que detener eso y eso es lo que está tratando de hacer Trump. Valoro mucho el trabajo que Trump y Marco Rubio están llevando a cabo”, puntualizó.

“Están matando a nuestros niños. Están matando a nuestros hijos. Lo que hace la china comunista es matar a nuestros hijos a través de estos carteles. Si alguien mata a nuestros hijos se convierte en una amenaza para la Seguridad Nacional de este país”, agregó.

El senador también se refirió a la postura del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien cuestionó el ataque a un barco en el Caribe y aseguró que la operación naval estadounidense se trató de un “asesinato”.

Scott calificó a Petro de "despreciable" y cuestionó su postura sobre el narcotráfico, rescatando que "Petro es un presidente despreciable, no se preocupa por los ciudadanos de su país."

o

“Todo lo que dice es mentira. Tanto él como Maduro son auténticos mentirosos. Petro es un presidente despreciable. No se preocupa por los ciudadanos de su país. Ha convertido a Colombia en un país muy peligroso. No es amigo de Estados Unidos ni del pueblo americano. Fue un terrorista en su pasado como Maduro y piensan igual”, afirmó.

Además, aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a todos los venezolanos: “Esperemos que llegue un gran día para acabar con Maduro y sus matones. La gente de Venezuela es importante para mí. Muchos están en EE. UU. Su posición es muy importante para mí. Llegará la democracia y la paz a Venezuela. María Corina es una gran luchadora por la democracia y la libertad en Venezuela”.

El senador también abordó la situación en Ecuador y México, expresando su preocupación por el tránsito de drogas en estos países.

“Sé que Ecuador lucha contra la violencia que provoca la droga que se transporta en ese país. No se produce allí, pero sí que se transporta en esa zona. He estado allí y he hablado con autoridades de allí. Tenemos también mucha droga que proviene de México. Eso tiene que parar. Todo apunta a que la presidente de México está controlada por los cárteles. Así que tenemos mucho trabajo que hacer”, reafirmó.

"Cualquiera que introduzca droga debería ser ejecutado o estar en prisión (...) Están matando a nuestros niños": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

