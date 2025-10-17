NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Régimen venezolano

"Cuidado Diosdado, que Delcy y Jorge Rodríguez ahorita quieren cobrar la recompensa": congresista republicano responde a amenazas del número dos del régimen

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Maduro, Cabello y los hermanos Rodríguez (EFE)
Medio estadounidense aseguró que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge habrían promovido de discretamente ante Washington la idea de una transición política sin Maduro.

El medio estadounidense Miami Herald aseguró en un reciente informe que jefes del régimen venezolano le habrían ofrecido a Estados Unidos una transición pacífica sin su líder, Nicolás Maduro.

El medio citado asegura que la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, habrían promovido de discretamente ante Washington la idea de una transición política sin Maduro.

Según el medio, las propuestas fueron canalizadas por medio de intermediarios en Qatar y con ellas intentarían persuadir al gobierno norteamericano de lograr un “madurismo sin Maduro”.

Esto se conoce casi en paralelo con la autorización del presidente Donald Trump a la CIA de entrar a Venezuela, un movimiento determinante en las tensiones y que muchos afirman es el comienzo del fin del régimen.

Pese a esto, Delcy Rodríguez negó los señalamientos del rotativo y publicó una 'selfie' con Maduro sonriendo.

"Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al Presidente Maduro consolidando el camino de Chávez! No han podido ni podrán!", expresó al publicar una selfie con Maduro.

Sin embargo, las dudas sobre la lealtad de los aliados de Maduro ha quedado en entredicho y ya es tema de conversación en el Gobierno de Estados Unidos.

Precisamente, en las últimas horas, uno de los legisladores más activos en contra del régimen venezolano se pronunció con un mensaje irónico que dedicó a los hermanos Rodríguez.

El congresista republicano Carlos A. Giménez, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, se refirió a una de las amenazas que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, profirió en su contra en las últimas horas.

“Desembarca por donde tú quieras… este si es balurdo, vente tú de primero”, dijo Cabello respondiendo a una publicación de Giménez en la que habla que la lucha por la libertad en Venezuela es "hasta el final".

Sobre esto, el legislador publicó el aviso de recompensa de 25 millones de dólares sobre Cabello e ironizó sobre los Rodríguez.

"Cuidado Diosdado, que Delcy y Jorge Rodríguez ahorita quieren cobrar la recompensa", dijo.

Y añadió: "Estar en tu programa es una medalla de honor para mí. El pueblo de Venezuela sabe que el Congreso de USA está luchando contra ustedes. Y sí, esto es hasta el final. Bien lo sabes".

