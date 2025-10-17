Delcy Rodríguez niega que haya hecho propuesta a EE.UU. y publica una selfie con Maduro

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, desmintió este jueves un artículo publicado por el medio 'Miami Herald', en el que aseguran que la dirigente junto a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentaron Estados Unidos supuestas opciones para mantener el chavismo "sin Maduro".

A través de una publicación en Telegram, la dirigente del régimen tildó de "fake" la noticia y señaló al medio de no tener "ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña".

Aseguró que "la revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo".

"Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al Presidente Maduro consolidando el camino de Chávez! No han podido ni podrán!", expresó al publicar una selfie con Maduro.

El Miami Herald dijo que Rodríguez presentó dos propuestas a través de intermediarios en Catar, país que ha mediado anteriormente entre Estados Unidos y Venezuela para el intercambio de presos.

Maduro supuestamente avaló las negociaciones, según el reporte del diario.

Desde el inicio del despliegue en el Caribe, Estados Unidos ha atacado a al menos cinco pequeñas embarcaciones con un saldo de 27 muertos.

El presidente Donald Trump anunció en la víspera que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela, sin precisar la fecha de dicha autorización, y dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de la droga del país caribeño.

Maduro insistió este jueves en rechazar estas declaraciones.

"¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí?", cuestionó en un acto oficial.