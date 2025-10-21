"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Santiago García, consultor y experto en seguridad internacional, analizó en el programa La Tarde de NTN24 la reciente defensa que hizo el presidente Gustavo Petro de Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano.

“No representa militarmente nada para Estados Unidos”, consideró el experto en entrevista con La Tarde.

Mencionó, además, las afectaciones que tendría Colombia con el fin de la ayuda militar estadounidense provocada por la crisis diplomática que se ha desatado entre ambos países en los últimos días.

“Con este replanteamiento de relaciones, entrenamientos importantes para las fuerzas militares se van a ver cortados y seriamente afectados”, expresó.

Manifestó, en este sentido, que "decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para los Estados Unidos”.

“Es una tristeza para Colombia que en este momento estemos en esta debilidad estratégica y táctica que se nota en la pérdida de control de territorios y la expansión de bandas criminales”, concluyó.