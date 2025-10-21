NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Despliegue militar

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Santiago García describió las afectaciones que tendría Colombia con el fin de la ayuda militar estadounidense.

Santiago García, consultor y experto en seguridad internacional, analizó en el programa La Tarde de NTN24 la reciente defensa que hizo el presidente Gustavo Petro de Nicolás Maduro, cabeza del régimen venezolano.

“No representa militarmente nada para Estados Unidos”, consideró el experto en entrevista con La Tarde.

o

Mencionó, además, las afectaciones que tendría Colombia con el fin de la ayuda militar estadounidense provocada por la crisis diplomática que se ha desatado entre ambos países en los últimos días.

“Con este replanteamiento de relaciones, entrenamientos importantes para las fuerzas militares se van a ver cortados y seriamente afectados”, expresó.

Manifestó, en este sentido, que "decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para los Estados Unidos”.

“Es una tristeza para Colombia que en este momento estemos en esta debilidad estratégica y táctica que se nota en la pérdida de control de territorios y la expansión de bandas criminales”, concluyó.

Temas relacionados:

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

Crisis EE. UU. - Colombia

Trump - Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump": Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Decir que hay un respaldo militar entre Colombia y Venezuela es un chiste para EE. UU.": experto en seguridad sobre relación entre Petro y Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Podrá el nuevo Gobierno de Bolivia construir una mayoría estable?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No es hacia Colombia, sino hacia Gustavo Petro": análisis de la intervención de la diplomacia paralela en crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Juan Carlos Pinzón habla sobre gestiones en Washington que frenaron aranceles de EE.UU. a Colombia: "Tenemos un presidente que quiere ver mal al país"

Donald Trump- presidente de Estados Unidos - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Diplomacia paralela de opositores y expresidentes colombianos logran detener aplicación de nuevos aranceles de EE.UU.; exministro Cárdenas confirma la noticia

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia (AFP)
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

El senador Bernie Moreno - Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Senador estadounidense asegura que el presidente Gustavo Petro y su familia serán incluidos en la lista Clinton

Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Manuel Adorni, portavoz de Argentina | Foto: AFP
Argentina

Portavoz argentino ironizó sobre decreto de Maduro de adelantar la Navidad en Venezuela: "Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus les traiga paz y tranquilidad"

Xi Jinping, presidente de China / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
China

China reacciona a amenaza de arancel del 100% anunciado por Trump: "Es el típico ejemplo de doble moral"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"A Petro no le interesa nada mientras logre mantenerse en el poder en el 2026": Enrique Gómez sobre revocación de visado de EE. UU. a Petro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Manuel Adorni, portavoz de Argentina | Foto: AFP
Argentina

Portavoz argentino ironizó sobre decreto de Maduro de adelantar la Navidad en Venezuela: "Esperamos que la llegada anticipada de Santa Claus les traiga paz y tranquilidad"

Xi Jinping, presidente de China / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
China

China reacciona a amenaza de arancel del 100% anunciado por Trump: "Es el típico ejemplo de doble moral"

Luchador colombiano a la UFC- Foto referencia: Canva
UFC

Colombia tendrá representante en la UFC: luchador bogotano ingresó a la marca más importante de la lucha

Linda Caicedo, protagonista con el Real Madrid en el inicio de la Champions - Foto: EFE
Linda Caicedo

Linda Caicedo, protagonista en la victoria del Real Madrid sobre la Roma en el inicio de la Champions League Femenina

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"A Petro no le interesa nada mientras logre mantenerse en el poder en el 2026": Enrique Gómez sobre revocación de visado de EE. UU. a Petro

Cristiano Ronaldo, máximo artillero de las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE
Eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo registra un nuevo récord; el portugués se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas

Tormenta tropical Melissa y su impacto en territorio colombiano - Foto: EFE
Tormenta tropical

El avance de la tormenta tropical Melissa mantiene en estado de "aislamiento" a departamentos del Caribe colombiano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda