Denuncian que avión de la ministra de Defensa de España sufrió intento de interferencia del GPS cerca de territorio ruso

El avión de la ministra de Defensa de España, María Margarita Robles, sufrió un intento de interferencia del GPS cuando volaba cerca de Kaliningrado, un enclave ruso dentro de la Unión Europea.

Según denunció una fuente de dicha cartera a la agencia de noticias AFP, el incidente ocurrió este miércoles cerca de esa zona donde suelen ocurrir con frecuencia este tipo de interceptaciones.

VEA TAMBIÉN Avión en el que viajaba la presidente de la Comisión Europea sufrió una interferencia, detrás de la que estaría Rusia, cuando iba a aterrizar o

"Ha habido un intento de perturbar la señal de GPS", explicó la persona, subrayando que como la aeronave de Robles "lleva un sistema cifrado" no sufrió mayor afectación durante su trayecto hacia Lituania.

"Debe ser habitual en esta ruta y también con los vuelos comerciales", agregó la fuente al descartar que el ataque haya estado dirigido especialmente contra el avión de la funcionaria española.

Tras aterrizar, Robles dijo en rueda de prensa junto a su homóloga lituana, Dovile Sakaliene, que "todos tenemos derecho a volar y desplazarnos por todo el territorio europeo sin que haya, como hemos vivido esta mañana, interferencias por parte" de alguien que todos "sabemos quién".

Por su parte, Sakaliene señaló que "esta es otra muestra más de que Rusia es un vecino que no sigue ninguna regla y no le importa el daño que pueda causar".

VEA TAMBIÉN Zelenski y Trump se reúnen en la ONU para discutir la guerra en Ucrania y estrategias contra Rusia o

El incidente tiene lugar tres semanas después de que el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufriera una interferencia del GPS en momentos en los que se disponía a aterrizar en Bulgaria.

De acuerdo con lo dicho por su equipo en ese entonces, Moscú estuvo detrás del incidente.

¿Qué es Kaliningrado?

Se trata de un enclave ruso situado entre Lituania y Polonia, al interior de la Unión Europea.

Los registros de Suecia indican que desde el año 2023 se ha presentado un fuerte aumento de las perturbaciones aéreas procedentes de Rusia que afectan a los sistemas de navegación por satélite, entre ellos los GPS, sobre el mar Báltico.

Tales interferencias, que ocurren casi diariamente, no solo ocurren sobre aguas internacionales, sino también ahora en ciertas partes terrestres del país.

Más allá de la aviación, las infraestructuras críticas que utilizan este sistema de satélites se han visto afectadas, i