Denuncian que Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de DDHH de los jubilados, fue detenida arbitrariamente por el régimen de Maduro

La formación política fundada por la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, Vente Venezuela, denunció que Rusbelia Astudillo, abogada y defensora de DDHH de los jubilados, fue secuestrada por el régimen madurista.

El arresto de esta activista se dio hace unas horas, en Caracas, por varios sujetos encapuchados.

En la cuenta X (red social anteriormenta llamada Twitter) de DDHH Vente Venezuela, se lee: "La represión como parte del Terrorismo de Estado persiste en Venezuela. Exigimos su libertad (Rusbelia Astudillo) inmediata".

Más temprano, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la detención “arbitraria” de la abogada Astudillo, reconocida activista por los derechos de los jubilados y consultora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (FNTJ).

“El hecho ocurrió la tarde del miércoles 13 de agosto, cuando fue interceptada por sujetos desconocidos en el sector Terrazas del Club Hípico (sureste de Caracas), sin mostrar orden judicial ni informar el motivo de la detención”, indicó la organización en una publicación, también en X.

“Se trata de otra mujer adulta mayor que se suma a la larga lista de personas detenidas por razones políticas en Venezuela, víctimas de un patrón de hostigamiento y persecución que vulnera derechos fundamentales, y que denota la política de ‘puerta giratoria’ del Estado venezolano”, continuó.

Al tiemoo, la ONG exigió al Estado “informar de inmediato el lugar de reclusión de Astudillo, garantizar su integridad física, emocional y psicológica, permitir acceso pleno a sus familiares, abogados de confianza y atención médica”.

A un año de las elecciones presidenciales, las autoridades venezolanas continúan cometiendo abusos generalizados contra críticos, incluyendo detenciones con motivaciones políticas.

Varias voces venezolanas han expresado en NTN24 que la dictadura madurista aplica repetidamente el esquema de la “puerta giratoria”, es decir: mientras libera a un número de presos políticos, encarcela a otros.