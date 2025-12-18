NTN24
Medio Ambiente

Departamento colombiano se convertirá en ejemplo de sostenibilidad industrial gracias a proyecto que lleva casi 5 años

diciembre 18, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Sistema solar fotovoltaico
Los resultados se integran a una hoja de ruta de largo plazo que busca reducir en 20% las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2040.

Un departamento colombiano se convertirá en 2026 en un ejemplo de sostenibilidad industrial gracias a un tecnológico proyecto que inició en 2021 y que desde este 2025 ha dado frutos importantes.

Se trata de Santander (Colombia), que gracias a la transición hacia modelos productivos bajos en carbono ha logrado resultados medibles dentro de la industria colombiana e importantes avances.

Uno de los avances recientes es la obtención de la certificación de carbono neutro por parte de una empresa industrial con operaciones en ese departamento colombiano tras un proceso técnico iniciado en 2021.

Dicho proceso incluyó inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), optimización de procesos productivos y la adopción de fuentes de energía renovable, con acompañamiento de entidades ambientales y programas nacionales de productividad sostenible.

En materia energética, durante 2025, la empresa, conocida como Rambal S.A.S BIC, puso en marcha un sistema solar fotovoltaico que, en sus primeros ocho meses de operación, ha generado más de 28.000 kilovatios de energía limpia y ha evitado la emisión de 17 toneladas de dióxido de carbono, según ha informado la compañía.

En distintos sectores, cabe resaltar, varias empresas están incorporando la medición de su huella ambiental, la reducción de emisiones y el uso eficiente de recursos como parte de sus decisiones estratégicas, en respuesta a las metas climáticas del país y a un entorno económico cada vez más exigente.

Un componente clave de esa estrategia ha sido el desarrollo de nuevos sistemas de dosificación, diseñados para optimizar el uso de material en los procesos de empaque.

Gracias a las innovaciones expuestas, la empresa proyecta que para 2026 se logre una reducción adicional de hasta el 16% en el consumo de plástico, sin comprometer la funcionalidad ni el desempeño técnico de los productos, lo que convertirá a Santander en ejemplo de sostenibilidad industrial.

El avance, entretanto, responde a una tendencia creciente en el sector del empaque flexible, que busca soluciones más ligeras, reciclables y eficientes en el uso de recursos.

Los resultados se integran a su vez a una hoja de ruta de largo plazo que busca reducir en 20% las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2040 mediante eficiencia energética, modernización tecnológica, optimización logística y decisiones de inversión orientadas a la descarbonización progresiva.

El caso se suma a una tendencia creciente en la industria nacional que ha dejado en evidencia cómo la sostenibilidad ha pasado de ser un discurso reputacional para convertirse en una variable clave de gestión empresarial y desarrollo económico, lo que responde a varias peticiones sobre el cuidado ambiental.

