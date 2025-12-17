NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Jugadores de Atlético Nacional nomina 2025 - Foto: AFP
Boca Juniors

Jugador de Atlético Nacional vuelve a entrar en el radar de Boca Juniors de Argentina tras fallidas negociaciones de mitad de año

diciembre 17, 2025
Por: Natalya Baquero González
El valor que pagaría la institución “Azul y Oro” por los servicios del extremo nacido en Cali sería de 6 millones de dólares.

El futbolista Marino Hinestroza, quien milita en las filas de Atlético Nacional, volvió a entrar en el sondeo del Boca Juniors de Argentina, equipo que estaría muy interesado en sus servicios de cara a los desafíos del equipo en la temporada 2026.

Aunque a mitad de año la escuadra "Xeneize" intentó fichar al jugador, en aquel entonces los clubes no lograron llegar a un acuerdo, a comparación de este mercado de fichajes, en el cual, según la prensa argentina, las directivas del conjunto “azul y oro” ya tendrían obligaciones avanzadas con el conjunto “verdolaga”.

El Xeneize dio un paso más en las negociaciones con Atlético Nacional por Marino Hinestroza y podría abrochar su compra definitiva en los próximos días”, indicó TYC Sports.

Incluso ya se habría establecido una conversación entre el futbolista cafetero y el presidente de Boca Juniors, esto según la información publicada en el portal web del medio antes mencionado.

El valor que pagaría la institución “Azul y Oro” por los servicios del extremo nacido en Cali sería de un aproximado de 6 millones de dólares, de acuerdo con la información compartida por el periodista argentino Germán García Grova, especialista del mercado de pases.

“Le ofertó a Atlético Nacional para comprar al extremo colombiano una cifra de monto fijo más bonos que oscila los USD 6 millones”, manifestó García.

De confirmarse la vinculación de Marino Hinestroza al Boca Juniors de Argentina, este se convertiría en el sexto equipo del futbolista cafetero, quien ya ha representado escuadras como: Osomarso, América de Cali, Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional.

Desde su vinculación en la escuadra "Verdolaga" a mediados de 2024, el futbolista ha sumado un total de 45 partidos, en los cuales ha marcado en ocho oportunidades y ha hecho siete asistencias.

Aunque su rendimiento bajó un poco en la reciente temporada en comparación con lo que fue el Torneo Finalización 2024 y el Apertura 2025, Boca confía en poder sacar el mejor potencial al jugador que incluso llegó a jugar con la selección Colombia.

