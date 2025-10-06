NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
La secretaria de Seguridad de EE. UU. Kristi Noem dio a conocer en detalle la amenaza en contra de los agentes migratorios.

Organizaciones criminales mexicanas estadounidenses amenazan con asesinar y secuestrar a agentes federales estadounidenses, según denunció el Departamento de Seguridad Nacional.

La secretaria de seguridad Kristi Noem reveló que los carteles están ofreciendo recompensas particularmente por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que ha obligado al departamento a fortalecer la seguridad de su personal.

Según reveló Noem, los carteles estarían ofreciendo hasta 10 mil dólares por asesinar agentes federales y 2 mil por secuestrarlos en medio del endurecimiento de la política migratoria con redadas en varios estados.

Estas personas están organizadas, cada vez hay más gente en su equipo. Están planeando emboscarlos y matarlos. Han publicado sus fotos y las han intercambiado en sus redes”, dijo Noem en entrevista con Fox News este domingo.

En ese sentido, explicó que se han “modificado algunas de nuestras operaciones para mantener a nuestros oficiales a salvo”. Además, señaló que los grupos criminales “difunden fotos e información personal de los agentes”.

Estas denuncias coinciden con un repunte de ataques contra agentes en varios lugares de Estados Unidos, como en los últimos días en Portland, Oregón,y algunas ciudades de Illinois.

