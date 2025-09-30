Desalojan a vendedores informales que tenían abarrotado el boulevard de Sabana Grande, en Caracas: Así luce
Correas, ropa deportiva y casual, perfumes, medias, sombreros, accesorios para celulares, paraguas, bisutería, compra-venta de oro, divisas... todo se vendía en un corredor en el que se complicaba ver las tiendas de lado y lado entre Chacaíto y Plaza Venezuela.
Este martes la Policía Nacional Bolivariana impidió que los buhoneros instalaran sus cosas en el boulevard de Sabana Grande, símbolo de la Venezuela Saudí de los 70's.
Hace poco fue desalojado también el mercado de La Hoyada, aún más caótico que Sabana Grande, pero en pleno centro de Caracas.
Es la Alcaldía a quien corresponde dar respuesta a los comerciantes informales que intentan negociar un punto para hacer sus ofertas.
No es la primera vez que ocurre esto en Sabana Grande, donde la confrontación ha sido una constante en décadas.
El desalojo siempre ha sido apoyado por transeúntes y comercios formales, pero también abre el debate de la posibilidad del comerciante informal de "rebuscarse" previo a la Navidad, que Maduro decretó a partir del 1 de octubre.