La pesadilla de un comerciante chino que terminó asesinado en Venezuela

Chen Tianwen, de 35 años, siempre compraba los insumos de su negocio en el Mercado Mayorista de Tocuyito, en el estado Carabobo.

Pero el jueves 21 de agosto resultó para él y su familia un día fatídico.

Un carretillero del mercado conocido como Ángel, lo había seguido para conocer su rutina.

Según las propias experticias del CICPC, el sujeto vigiló a la víctima junto a sus dos cómplices identificados como Maikol y Miguel.

Ángel lo abordó en el momento en que Chen iba a pagar la mercancía, también llegaron los otros dos sujetos y los despojan del dinero para salir huyendo.

Pero Chen no quiso darse por vencido y persiguió a los hombres, en medio del bullicio, para recuperar el dinero y Ángel le dispara en el pecho.

El CICPC determinó que el arma de fuego fue facilitada por un hombre identificado como Javier Valencillo.

"Durante las pesquisas se conoció que alias Cara de Pollo, tenía dos registros policiales por homicidio calificado; alias Coco, por hurto genérico y Miguel Méndez, por robo genérico", admite el CICPC.

"Capturados cuatro hombres por el homicidio del comerciante asiático Chen Tianwen en Carabobo", anunció días más tarde el director del CICPC, Douglas Rico en su cuenta personal de Instagram.

La Coordinación de Investigaciones de los Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Tocuyito, logró la captura de cuatro hombres.

Quedaron identificados como Maikol Obrayan Hernández Primera (29), apodado Cara de Pollo; Ángel Jesús Hernández Pineda (27), apodado Coco; Miguel Ángel Méndez Quiñones (31) y Javier Leonardo Valencillo Dávila (32), apodado El San Andrea, quedaron identificados los homicidas detenidos en los municipios Valencia y Libertador, estado Carabobo.

La fotografía mostrada por Douglas Rico es sorprendente porque se trata de apenas un fajo de billetes de bolívares, que ha sufrido una sostenida devaluación.

Dice que se recuperó "parte del dinero y una motocicleta Honda CGL125, año 2007 (donde huyeron los detenidos); asimismo, se incautó un arma de fuego, cinco municiones y dos teléfonos".

Todos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del estado Carabobo.