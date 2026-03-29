Dios "no escucha la oración de quienes hacen la guerra": el mensaje del papa León XIV en su homilía del Domingo de Ramos

La Iglesia Católica celebra el domingo de Ramos en todo el mundo, homilía que encabezó el papa León XIV en el Vaticano, donde aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia a "quienes hacen la guerra", una clara referencia a los sucesos que están ocurriendo en Medio Oriente.

"Este es nuestro Dios: Jesús, Rey de la paz. Un Dios que rechaza la guerra, al que nadie puede utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra", explicó el papa ante los creyentes.

"Estamos más que nunca cerca, mediante la oración, de los cristianos de Oriente Medio, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y que, en muchos casos, no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos", añadió n su reflexión.

Asimismo, el papa comentó que no se debe “olvidar” a quienes hoy sufren como le pasó al mismo Jesucristo en la Pasión y elevó la oración para que Dios sostenga a los pueblos que están heridos por la guerra y se abran caminos de paz.

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Precisamente, en días pasados, el máximo pontífice había expresado su preocupación la situación en Medio Oriente tras el inicio de la operación Furia Épica, así como en otras regiones en la que se han estallado conflictos y violencia.

"No podemos guardar silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas inocentes de estos conflictos”, reflexionó.

“Lo que les hiere a ellos hiere a la humanidad entera. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un clamor ante Dios", enfatizó.

Precisamente, se cumple un mes del inicio de la Operación Furia Épica, una acción militar en conjunto entre Israel y Estados Unidos, que tiene como objetivo, según sus declaraciones, descabezar el régimen de los ayatolás, destruir su infraestructura nuclear y de misiles para lograr una estabilización y cambio político en la región.

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De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado en distintas ocasiones que, tras la caída de varias cabezas del régimen iraní, sus fuerzas han sido diezmadas y espera que la Operación Furia épica llegue a su fin en cuestión de semanas.