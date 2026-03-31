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Martes, 31 de marzo de 2026
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Estados Unidos e Irán

Irán sorprende a selección latinoamericana y la golea 5 a 0 en partido preparatorio al Mundial: los jugadores tuvieron gesto cuando sonaban los himnos

marzo 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto: EFE
Trofeo de la Copa del Mundo - Foto: EFE
El sorpresivo resultado deportivo da cuenta del poder futbolístico de una selección cuya participación en el Mundial ha sido puesta en duda.

La selección de Irán venció este martes a su similar de Costa Rica 5 a 0 en un partido preparatorio para el Mundial de 2026 que desde el próximo 11 de junio se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sorpresivo resultado deportivo da cuenta del poder futbolístico de una selección cuya participación en el Mundial ha sido puesta en duda desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen ayatolá.

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Además del marcador, otro hecho fue noticia en medio del partido. Jugadores y directivos de la selección iraní posaron con fotografías de niños que aseguran han fallecido en medio de los bombardeos al régimen iraní.

Cada jugador iraní sostuvo una fotografía durante el himno nacional antes de su victoria por 5-0 cerca de la ciudad de Antalya en Turquía.

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, y el vicepresidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Mohammad Nabi, también mostraron las fotografías.

Funcionarios del régimen iraní indicaron que algunos de los niños retratados fueron víctimas de un ataque aéreo contra una escuela en la ciudad de Minab, al sur de Irán, el 28 de febrero, primer día de la ofensiva estadounidense-israelí.

"Irán está sufriendo una agresión extremadamente injusta y brutal. Por lo tanto, es responsabilidad de nuestra selección nacional mostrar su solidaridad con nuestro pueblo", declaró el embajador de Irán en Ankara, Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, presente en el partido.

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Antes de su último partido, un amistoso contra Nigeria el viernes pasado, los jugadores iraníes alzaron mochilas escolares infantiles en homenaje a las víctimas de la huelga escolar de Minab.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió al partido el martes e insistió en que Irán estaría en la Copa del Mundo, después de que su participación se viera comprometida por la guerra.

Infantino también afirmó que Irán jugaría sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos según lo previsto, luego de que la federación iraní anunciara a principios de este mes que estaba "negociando" con la FIFA para intentar trasladar los partidos del país a México.

Irán jugará su primer partido del Grupo G contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio. Posteriormente, jugará contra Bélgica en Los Ángeles el 21 de junio y contra Egipto en Seattle el 26 de junio.

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