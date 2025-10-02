NTN24
Accidente aéreo

Dos aviones chocaron en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York cuando uno estaba aterrizando y el otro se preparaba para despegar

octubre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
En Aeropuerto LaGuardia - AFP
Las aeronaves pertenecientes a Endeavor Air colisionaron durante la noche del miércoles 1 de octubre.

Un incidente aéreo tuvo lugar en la pista del aeropuerto LaGuardia de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) el miércoles 1 de octubre e involucró a dos aviones operados por una subsidiaria de la aerolínea Delta, informaron las autoridades.

Según el comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el hecho se registró a las 21H58 locales (01H58 GMT del jueves) cuando los aviones pertenecientes a Endeavor Air colisionaron mientras uno estaba aterrizando y el otro preparándose para despegar.

Aunque el incidente no dejó víctimas mortales, una persona fue llevada al hospital tras sufrir "lesiones que no amenazan su vida", indicaron las autoridades. Por su parte, Delta informó sobre una lesión menor a un asistente de vuelo.

Medios estadounidenses difundieron imágenes que mostraron daños en el morro de uno de los aviones, mientras que las autoridades hacían presencia en el sitio.

Pese al incidente, la autoridad portuaria indicó que las operaciones en LaGuardia, uno de los aeropuertos más concurridos del país, no se vio afectada.

Ante el choque, la empresa matriz de Endeavor Air, Delta, aseguró que "trabajará con todas las autoridades para revisar" las medidas de seguridad tras el accidente que describió como "una colisión a baja velocidad mientras rodaban por la pista".

De acuerdo con informes preliminares de la compañía aérea, el ala del avión que estaba rodando antes de su partida hacia Roanoke, Virginia, hizo "contacto con el fuselaje de la aeronave que estaba llegando".

La Administración Federal de Aviación​, que investiga el incidente, indicó que "el vuelo 5047 de Endeavour Air, un CRJ-900, rodaba hacia su puerta de embarque cuando chocó con el vuelo 5155 de Endeavour Air, también un CRJ-900".

En ese momento, el control de tráfico aéreo ordenó al vuelo 5155 mantener una distancia corta y ceder el paso a la otra aeronave, agregó la autoridad aérea estadounidense.

Ambas aeronaves transportaban un total de 93 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo, según el reporte de Delta.

