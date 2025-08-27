Dos periodistas mexicanos que buscaban cubrir la tensión entre Estados Unidos y el régimen madurista fueron deportados de Venezuela

Según informa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), dos periodistas mexicanos que se disponían a cubrir la tensión entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, tras despliegue militar norteamericano en aguas del Caribe, fueron deportados de Venezuela.

A través de un comunicado, el SNTP indicó: “Dos periodistas mexicanos del medio de comunicación Milenio fueron deportados luego de que llegaran a Venezuela para hacer cobertura de las tensiones con Estados Unidos”.

“Israel Navarro y Gerardo Torres estuvieron retenidos y les confiscaron documentos y equipos de trabajo”, acotó la instancia en su reporte.

En dicha notificación, la entidad también ofreció detalles del arribo de estos comunicadores sociales al país caribeño que controla el dictador Nicolás Maduro.

“Los periodistas llegaron a Caracas el domingo 25 de agosto para cubrir la crisis política y las tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos”, se lee en la circular.

Aparte el SNTP comunica que varios “funcionarios de migración y contrainteligencia les confiscaron pasaportes, celulares y equipos de trabajo, además de prohibirles cualquier comunicación con su medio y mantenerlos vigilados en un cuarto bajo custodia militar”.

“Finalmente, ambos fueron deportados a México vía Panamá, bajo el argumento de que las “actividades periodísticas no están autorizadas” en Venezuela”, concluye el comunicado.

Al margen de esta arbitraria deportación, conforme pasan las horas, la tensión en el seno del régimen venezolano se incrementa por cuenta de la presencia de buques militares estadounidenses en el mar Caribe.