"Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula": PhD en Astrofísica Lauren Flor sobre el amerizaje de Orión

La cápsula Orión de la histórica misión Artemis II tiene pautado su amerizaje este viernes 10 de abril.

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El descenso final será en el Océano Pacífico y está previsto para las 20:06 o 20:07 hora del este de Estados Unidos.

Sobre este tema, Lauren Flor, PhD en Astrofísica y profesora de pregrado de Astronomía en la Universidad de Antioquia, Colombia, habló en el programa Club de Prensa de NTN24.

"Hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar cuando toque la atmósfera, cuando se corte la comunicación. La misión está estudiada y calculada", expresó la entrevistada.

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A su vez, aseveró: "Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula (...) Los trajes de compresión (de los astronautas) van a permitir adecuar su cuerpo a esos picos de gravedad que van a sufrir".

Se espera que la mencionada nave caiga en aguas del Pacífico, cerca de la costa de San Diego, California (EE. UU.).

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Una vez entre en la atmósfera a casi 40,000 km/h, la cápsula reducirá su velocidad mediante un sistema de 11 paracaídas hasta alcanzar unos 30 km/h para el impacto en el Pacífico.