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Viernes, 10 de abril de 2026
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Artemis II

"Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula": PhD en Astrofísica Lauren Flor sobre el amerizaje de Orión

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Se espera que la mencionada nave caiga en aguas del Pacífico, cerca de la costa de San Diego, California.

La cápsula Orión de la histórica misión Artemis II tiene pautado su amerizaje este viernes 10 de abril.

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El descenso final será en el Océano Pacífico y está previsto para las 20:06 o 20:07 hora del este de Estados Unidos.

Sobre este tema, Lauren Flor, PhD en Astrofísica y profesora de pregrado de Astronomía en la Universidad de Antioquia, Colombia, habló en el programa Club de Prensa de NTN24.

"Hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar cuando toque la atmósfera, cuando se corte la comunicación. La misión está estudiada y calculada", expresó la entrevistada.

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A su vez, aseveró: "Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula (...) Los trajes de compresión (de los astronautas) van a permitir adecuar su cuerpo a esos picos de gravedad que van a sufrir".

Se espera que la mencionada nave caiga en aguas del Pacífico, cerca de la costa de San Diego, California (EE. UU.).

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Una vez entre en la atmósfera a casi 40,000 km/h, la cápsula reducirá su velocidad mediante un sistema de 11 paracaídas hasta alcanzar unos 30 km/h para el impacto en el Pacífico.

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