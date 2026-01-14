EE. UU. anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba y garantiza que llegará “directamente al pueblo cubano, sin interferencias o desviaciones del régimen ilegítimo”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles el envío de una importante cantidad de ayuda humanitaria a los pobladores de Cuba.

En un comunicado de la cartera del Gobierno Trump, se anunció el primero de una serie de envíos que no aceptarán intervención alguna del régimen de Miguel Díaz-Canel.

"Hoy anunciamos el primero de una serie de envíos humanitarios directos a Cuba como parte de los 3 millones de dólares en ayuda humanitaria comprometidos por la Administración Trump tras el huracán Melissa", señala.

Aunque menciona el destructivo fenómeno, el anuncio ocurre en medio de máxima presión de Estados Unidos hacia dictaduras en la región, luego de la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero.

"Estos envíos reflejan nuestro compromiso sostenido con el pueblo cubano mientras continúa recuperándose de la devastación. Aunque la tormenta ha pasado, las necesidades humanitarias siguen siendo acuciantes y los esfuerzos de recuperación continúan", añade.

Pese a esto y que aclara que la tormenta ya pasó, pues ocurrió en los últimos días de octubre, llama la atención que Cuba sea prioridad en estos momentos de tensión diplomática.

Asimismo, el documento entrega detalles de esta operación: "un vuelo humanitario apoyado por Estados Unidos partirá de Florida con suministros de emergencia muy necesarios. Un segundo vuelo le seguirá el 16 de enero, y un buque comercial entregará ayuda adicional en unas semanas. Estos envíos incluyen alimentos, kits de higiene y otros artículos esenciales para ayudar a las familias cubanas a recuperarse y reconstruir sus vidas".

El documento, además, es contundente en señalar que trabajarán con la iglesia y no el régimen, al que acusan de interferir y desviar este tipo de ayudas.

"En consonancia con nuestra política de larga data, hemos tomado medidas extraordinarias para garantizar que esta ayuda llegue directamente al pueblo cubano, sin interferencias ni desviaciones por parte del régimen ilegítimo. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Iglesia católica en Cuba para entregar la ayuda de forma transparente y eficaz", dice.

Con esto, el Gobierno de Estados Unidos está dejando claro que no reconoce legitimidad al régimen cubano, no le entrega dinero ni control logístico y la ayuda no pasa por el régimen cubano

Así, cortan el suministro de petróleo venezolano que financia al régimen de Cuba, pero no permiten que el régimen asfixie al pueblo cubano al dar soporte humanitario con barcos y aviones cargados de comida y elementos de higiene para la isla.